3 марта, в пятницу, в комфортной обстановке ресторана “Maison”, прошли интеллектуальные бои в новом динамичном формате, с интересным названием TLTQUIZ.

В кубке участвовало 16 команд, в составе которых были врачи и мед. сестры различных медицинских учреждений города. Это были и действующие хирурги и мед. сестры реанимации, и лор-хирург Рассолов Владимир Николаевич и стоматолог Оганесян Гамлет Азатович и Иванов Станислав Сергеевич врач-колопроктолог, одним словом, люди спасающие здоровье города.

Игра состояла из 7 раундов по 7 вопросов на эрудицию, логику, интуицию, внимание и чувство юмора.

Особенно активно проявили себя несколько команд, в частности “Люди в белом”, занявшие 4-е место в турнирной таблице, известные городу как врачи-стоматологи ГБУЗ СО “ТСП 3″, шестеро членов команды под руководством Струнниковой Надежды Яковлевны, а также команда Медицинского колледжа, неоднократный победитель данных соревнований, возглавляемая Егоровым Иваном Владимировичем.

Врачи, так усердно работающие на самом ответственном поприще, так же ответственно боролись за кубок.

Выражаем огромную благодарность организаторам турнира, президенту Ассоциации врачей города Тольятти Юрию Певзнеру, Председателю Тольяттинской городской общественной организации профсоюза работников здравоохранения Н. Г. Борисовой , координатору Самарской региональной общественной организации медицинских сестер г. Тольятти Е.В. Айзятовой, генеральному директору “Тольяттинской лиги знатоков” А. А. Бычкову.

Фото: Андрей Медведев , vk.com/tltquiz







