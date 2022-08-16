Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара организует муниципальные сельскохозяйственные ярмарки в формате «торговля с автомашин», которые будут функционировать в выходные дни. Отметим, развитие ярмарочной торговли – значимое направление работы Администрации Самары, способствующее обеспечению сельхозпроизводителей рынками сбыта своей продукции, а горожанам предоставляется возможность приобрести разнообразные продукты питания по выгодным ценам.

Сельскохозяйственные ярмарки в формате «торговля с автомашин» можно будет посетить по следующим адресам:

- Красноглинский район, ул. Мира, 6, даты проведения ярмарки – 27.08.2022, 28.08.2022, 24.09.2022, 25.09.2022, 22.10.2022, 23.10.2022;

- Кировский район, ул. Победы, 115а (СК «Грация»), даты проведения ярмарки – 03.09.2022, 04.09.2022, 01.10.2022, 02.10.2022, 29.10.2022, 30.10.2022;

- Промышленный район, ул. Физкультурная, 101, даты проведения ярмарки – 17.09.2022, 18.09.2022, 08.10.2022, 09.10.2022;

- Ленинский район, ул. Садовая, в границах ул. Красноармейская/ул. Рабочая, даты проведения ярмарки – 09.09.2022, 10.09.2022, 11.09.2022, 15.10.2022, 16.10.2022.

Уточнить подробности можно у оператора ярмарок – в муниципальном предприятии городского округа Самара «Ярмарки Самары» по телефону: (846) 332-14-97.

Между тем, в городе работают и круглогодичные ярмарки, которые пользуются неизменным спросом у самарцев: в Октябрьском районе – на пересечении проспекта Ленина, 16 и улицы Челюскинцев, в Ленинском районе – на пересечении улиц Дачной и Чернореченской, в Куйбышевском районе – на улице Белорусской, 131.

В августе 2021 года открылась круглогодичная муниципальная сельскохозяйственная ярмарка, расположенная на пересечении улиц Киевской и Тухачевского в Железнодорожном районе. Торговые ряды находятся в современных каркасно-тентовых конструкциях круглогодичного типа. Они оборудованы системами поддержания комфортной температуры круглый год. На масштабной ярмарке предусмотрено 180 мест, 130 из которых работают круглый год, а 50 – в выходные. На торговой точке организованы места для пенсионеров, которые могут бесплатно продавать продукцию, выращенную на садово-дачных участках.