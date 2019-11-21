Самарская область – в пятерке лидеров по объему ввода в эксплуатацию жилых домов2019-11-27 21:21
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) по поручению министерства строительства подготовил аналитическую записку «Основные показатели строительной отрасли Самарской области и ее позиционирование в составе Приволжского Федерального округа» за период январь-октябрь 2019 года.
Рассмотрены основные показатели строительной отрасли Самарского региона.
По объему ввода за указанный период Самарская область находится на четвертом месте, уступая Республике Татарстан, Республике Башкортостан и Нижегородской области.
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