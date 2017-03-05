14 марта 2017 года на базе школы № 163 г.о. Самара состоялась конференция Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» с отчетом о работе в 2016 году и обсуждением плана работы на 2017 год. В мероприятии приняли участие координаторы волонтёрских корпусов муниципальных образований в Самарской области, координаторы Российского движения школьников, представители ветеранских организаций, учреждений по работе с молодежью, прокуратуры Самарской области, волонтеры. На конференции обсудили вопросы организации мероприятий 72-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе всероссийских акций «Георгиевская ленточка», «Дерево Победы», «Свеча Памяти», «Ветеран живет рядом» и другие.

Центральным событием стало нажатие символической кнопки, которое дало старт приему заявок добровольцев Самарской области на участие в Парадах Победы 9 мая 2017 года на площади им. В.В.Куйбышева в Самаре, а также на Красной площади в Москве и военно-морском параде в Севастополе! Символическую кнопку нажали Елена Данилина, Елена Лашкина и Елена Недялкова – самарские девушки-волонтеры, получившие почетное звание «Посол Победы» в 2015-2016 годах, а также председатель Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Алексеевич Сахаров, руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Владислав Владимирович Лихачев и председатель СамРО ВОД «Волонтёры Победы» Сергей Васильевич Андриянов.

У каждого совершеннолетнего жителя области есть возможность стать соорганизатором главных событий празднования Дня Победы!

Чтобы стать волонтёром Победы необходимо зайти на сайт волонтерыпобеды.рф, заполнить анкету и выбрать интересующие направления деятельности:

Всероссийский конкурс «Послы Победы» (200 лучших добровольцев со всей страны станут организаторами Парадов Победы в Москве и Севастополе).

волонтёрское сопровождение Парадов Победы и народного шествия «Бессмертный полк» в городах России (в Самаре 500 волонтеров примут участие в торжествах на площади им. В.В.Куйбышева)

всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», всероссийские субботники по благоустройству памятных мест и воинских захоронений.

В заключение конференции почетные гости вручили волонтерам Парада Памяти 7 ноября 2016 года памятный знак «Куйбышев – запасная столица», учрежденный Губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным по инициативе ветеранского движения.