Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» подвело итоги Всероссийского конкурса «Послы Победы» 2022 года. Среди более 2 000 заявок было отобрано 100 лучших добровольцев из 80 субъектов России. Среди них оказались Виктория Холодионова из Самары и Денис Бутин из Тольятти.

Виктория Холодионова в Движении состоит уже 4 года. Девушка помогает на мероприятиях разной направленности: Всероссийские исторические квесты и интеллектуальные игры, адресная помощь ветеранам, Международные акции «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», «Улыбка Гагарина» и многие другие. В 2021 году Виктория помогла в проведении таких крупных мероприятий как Международная акция «Огненные картины войны», Международный субботник по благоустройству памятников и мемориалов, посвященных героям войны, а также Международный форум Волонтеров Победы.

«Безусловно, для меня важно каждое мероприятие, но самым значимым является Парад Победы 9 мая. Считаю своей главной победой участие в конкурсе Послы Победы, ведь на свой первый Парад на площади Куйбышева я попала обычным волонтером. В последующий год я уже была тим-лидером, а сейчас еду помогать в проведении Парада в столице! Волонтерская деятельность стала для меня нечто большим, чем просто хобби. Это возможность обрести новые знакомства и получить бесценный опыт, помогая при этом людям. Эта поездка, мой шанс стать лучше», – рассказала Виктория Холодионова.

В движении «Волонтеры Победы» Денис Бутин состоит 3 года. Его путь начался с помощи в проведении акции «Георгиевская ленточка». Уже несколько лет молодой человек проводит исторические квесты и уроки памяти, на которых рассказывает о важных событиях в истории Великой Отечественной войны. Денис участвовал в таких акциях и проектах как «Свеча памяти», «День Героев Отечества», «Красная гвоздика», «Бессмертный полк» и другие. Денис является лидером школьного отряда Волонтеров Победы в своей школе.

«Для меня победа в конкурсе – это стимул развиваться дальше и достигать новых высот. Стать Послом Победы я мечтал давно, с самого начала волонтерской деятельности. Я шел к этому 3 года, принимая активное участие в работе движения и сохраняя память о Великой Победе. От поездки в Москву я ожидаю получить бесценный опыт в проведении памятного мероприятия такого масштаба. Познакомиться с интересными людьми и приобрести новые знания для того, чтобы использовать их в дальнейшей деятельности», – поделился Денис Бутин.

Напомним, прием заявок на Всероссийский конкурс «Послы Победы» проходил с 14 по 30 марта. Стать участником мог любой гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет, который принимал активное участие

в добровольческой деятельности.

Послы Победы соберутся в Москве с 6 по 10 мая, примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Великой Победы, и станут соорганизаторами Парада Победы на Красной площади и Народного шествия Бессмертного полка в Москве.