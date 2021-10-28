В период сложной эпидемиологической обстановки в регионе в рамках профилактических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в фокусе внимания муниципальных властей Самары – мониторинг амбулаторных больных, находящихся на самоизоляции в местах проживания. Граждане с подтвержденным COVID-19, которые проходят лечение дома, не должны покидать свои квартиры до получения результатов анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования.

В Куйбышевском районе на сегодняшний день порядка 700 больных коронавирусом проходят лечение на дому.

«Мы понимаем, что ситуация в городе и регионе сейчас непростая. Надеемся, что очередная вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией пойдёт на убыль в ближайшее время. Чем тщательнее этот контроль будет производиться, чем дисциплинированее и ответственнее самарцы будут подходить с соблюдению ограничительных мер, тем быстрее эта волна схлынет и мы вернемся к привычному ритму жизни», – подчеркнул Глава Куйбышевского внутригородского района Самары Алексей Коробков.

Информация о заболевших направляется из медицинских учреждений в районные администрации, оттуда поступает к управляющим микрорайонами для организации контроля.

Путем домового обхода и телефонных звонков управляющие микрорайонами следят, как соблюдают самоизоляцию COVID-инфицированные жители. В домовом обходе может принимать участие полиция.

Отметим, что при домовом обходе исключается личный контакт – взаимодействие с амбулаторными больными ведется только посредством домофона. В Куйбышевском районе в этой работе задействовано порядка 15 человек. Связь с инфицированными самарцами поддерживается не реже двух раз в день.

«Если амбулаторный больной находится вне дома и не выходит на связь, мы совершаем повторный мониторинг, проверяем корректность сведений о месте его проживания, опрашиваем соседей, и в случае подтверждения нарушения, направляем данные в полицию», – рассказала управляющий микрорайоном «Центральный-3» Куйбышевского внутригородского района Самары Марина Максимова.

Напомним, что к тем, кто не соблюдает самоизоляцию, применяются меры административного воздействия. В соответствии с п. 2 ст. 6.3 КоАП РФ штраф для граждан составляет от 15 000 до 40 000 рублей.