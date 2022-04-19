22 апреля 1941 года. Взвод казахского военнослужащего Ади Шарипова на протяжении двух суток прикрывает отход штаба полка у белорусской деревни Короб. Попадает в окружение. Связь с командованием отсутствует. Ади Шарипов, известный на войне как Саша Казах, решает остаться в тылу врага и продолжить войну, несмотря на то, что от взвода остается только 11 человек…

28 апреля, в преддверии Дня Победы, в широкий прокат по всей России выходит военно-историческая драма «Лето 1941 года». Фильм рассказывает реальную историю боевого пути Ади Шарипова, известного под псевдонимом во времена ВОВ, как Саша Казах: от первого боя до трагического ранения. В годы Великой Отечественной войны более двух лет он был партизаном в белорусских лесах. Также – в Казахстане Ади Шарипов известен как ученый, писатель и общественный деятель.

«Ади Шарипов – из тех людей, кто в сложной ситуации не растерялся, а принял решение воевать, даже будучи в окружении. Вообще это был очень интеллигентный человек, и мы хотели создать образ героя, который бережет свой отряд, заботится о людях», – рассказывает о своем замысле режиссер и сценарист картины – Бекбулат Шекеров.

Картина досконально передает не только характеры исторических личностей, но и события того времени. Съёмки проходили в подлинных местах ожесточенных боев партизан с фашистами. Основные сцены снимали в Беларуси и в Алматинской области.

Трейлер

https://www.youtube.com/watch?v=tC2eiMaSDyc