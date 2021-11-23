Экспертный совет под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова рекомендовал присвоить статус резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» еще 20 инновационным проектам.

Среди одобренных заявок – разработки и технологии в области здравоохранения, генной инженерии, IT, безопасности, инжиниринга, геодезии, транспорта, энергоэффективности, экологии и других.

«Сегодня «Жигулевская долина» – один из крупнейших технопарков в сфере высоких технологий и на протяжении последних трех лет в Национальном рейтинге технопарков страны входит в группу с наивысшим уровнем эффективности функционирования, – рассказал Дмитрий Богданов. – Сегодня резидентами площадки являются более 250 компаний, для которых здесь созданы все условия для успешного старта, роста и развития».

Резиденты технопарка реализуют свои проекты в области информационных и телекоммуникационных технологий; энергоэффективности и энергосбережения; космических технологий и транспорта; химии, разработки новых материалов; биотехнологий и медицины.

В Самарской области активно реализуется нацпроект “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, благодаря чему в регионе создаются комфортные условия для бизнеса и развиваются инвестиционные площадки. Одной из них является технопарк «Жигулевская долина». Важным направлением Стратегии лидерства, обозначенной губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, является повышение инвестиционной привлекательности региона.

Под управлением «Центра инновационного развития и кластерных инициатив» (ГАУЦИК СО), в экосистеме «Жигулевской долины» сформирована группа «точек роста», поддерживающая процесс инноваций: детский технопарк «Кванториум-63», бизнес-инкубатор, технопарк, уникальный Региональный центр инжиниринга, IT-платформа инноваций, аккумулирующая инновации, инвестиции и меры поддержки региона на одной интернет-площадке.

«Жигулевская долина» является региональным оператором фонда «Сколково» и представительством Фонда содействия инновациям, партнером Инновационного Фонда Самарской области и ОАО «Российские железные дороги». Это расширяет возможности для наших резидентов и компаний-субъектов СМСП, и позволяет обеспечить ускоренный рост проектов на всех этапах развития: от идеи до изготовления опытного-промышленного образца и создания полноценного производства.

Резидентам технопарка предоставляются в аренду современные офисные, лабораторные и производственные помещения, а также сервисы поддержки проектов.

За каждым инновационным проектом закрепляется проектный менеджер, который разрабатывает стратегию индивидуальных мер поддержки компании для оптимального развития.

Список компаний, рекомендованных Экспертным советом к реализации на территории «Жигулевской долины», можно посмотреть по ссылке