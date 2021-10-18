Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выступил от имени еврейских общин Европы на пленарном заседании Международного форума в Мальмё, посвящённого сохранению памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом. Он призвал мировых лидеров сосредоточить усилия на противодействии распространению экстремизма и теорий заговора среди молодёжи.

«В течение последних полутора лет молодые люди сидели взаперти по домам в режиме самоизоляции и круглосуточно подвергались воздействию потока дезинформации, экстремизма и антисемитизма в сети. Ещё никогда в истории молодое поколение, которое так мало осведомлено о трагедии Холокоста, не подвергалось столь интенсивному информационно-психологическому воздействию теориями заговора и ложью», – заявил Вячеслав Моше Кантор.

«Поэтому предотвращение одурманивания молодых людей экстремизмом – одна из главных задач нашего времени. Однако пока большинство использованных нами в этой области стратегий оказались безрезультатными», – добавил он.

Вячеслав Моше Кантор подчеркнул важность многостороннего подхода к решению проблемы экстремизма путём обеспечения прочной экономической основы и использования силы социального влияния и просвещения.

«Мы должны больше инвестировать в молодёжь. Нам необходим новый общественный договор между поколениями. Мы должны адаптироваться к веку цифровых технологий, найти наиболее подходящих для наших целей инфлюенсеров, лидеров мнений в онлайн-среде и сформировать привлекательные социальные платформы, где молодые люди могут чувствовать себя комфортно, а инфлюенсеры смогут влиять на их души и умы», – отметил Вячеслав Моше Кантор.

«Мы не сможем победить антисемитизм, если не победим экстремизм в целом! Мы можем превратить соцсети в наиболее эффективный инструмент для борьбы с экстремизмом», — подчеркнул президент ЕЕК.

Вячеслав Моше Кантор выступил перед главами государств и правительств, исследователями, экспертами и представителями гражданского общества из почти 50 стран. Это было первое публичное выступление Вячеслава Моше Кантора перед международной аудиторией после Пятого Всемирного форума памяти Холокоста в Иерусалиме. Международный форум в Мальмё должен был состояться в октябре 2020 года, через 75 лет после окончания Второй мировой войны и освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), но был отложен.

В форуме, организованном премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, приняли участие лидеры многих стран, в том числе президент Израиля Ицхак Герцог, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Ирландии Михол Мартин, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Российскую делегацию возглавил заместитель Председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв.

На Форуме присутствовали Его Величество король Швеции Карл XVI Густав и Её Величество королева Сильвия. В нём также прияли участие руководители компаний, работающих в области высоких технологий и социальных сетей, таких как Google, Facebook и TikTok.

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он переизбрался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/