Компании было вручено благодарственное письмо и три именных юбилейных знака «100 лет Якутской АССР». Власти поблагодарили руководство и коллектив предприятия за содействие в устойчивом развитии территорий и повышение качества жизни населения республики.

Торжественное награждение было организовано в рамках форума корпоративной социальной ответственности, который проходил в Якутске. Благодарности и отличительные знаки представителям компаний, внесшим наиболее значимый вклад в социально-экономический потенциал региона, вручал первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков. Во время пленарной сессии он отметил роль коммерческих предприятий в развитии региона.

«Мы должны создавать для наших будущих поколений развивающую среду, и очень важно, что компании это понимают и поддерживают. От того, как мы сегодня будем вкладываться в их образование, здоровье, общее развитие, зависит то, какой будет наша республика уже через пару лет», – отметил первый вице-премьер Правительства Якутии Кирилл Бычков.

Вклад в социально-экономическое развитие региона – один из главных приоритетов АО «РНГ». Компания на постоянной основе поддерживает инициативы в области экологии, образования и культуры, активно участвует в инфраструктурных проектах республики. В 2021 году предприятие вошло в топ-5 рейтинга социальной эффективности и ответственности перед обществом среди компаний нефтегазового комплекса, по данным агентства AK&M.

«Благодарим Правительство Республики Саха (Якутия) за оказанное доверие и высокую оценку нашей социальной политики. Мы продолжим выполнять все взятые на себя обязательства, активно взаимодействовать с местной администрацией и ответственно вести производственную деятельность», – прокомментировал генеральный директор АО «РНГ» Владимир Ракитин.