Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров провел селекторное совещание с регионами, посвященное выполнению программы переселения граждан из аварийного жилья. Программные мероприятия федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

По поручению главы государства Минстрой России провел мониторинг возможности регионов ускорено реализовать программы расселения аварийного жилья. Большинство субъектов подтвердили такую возможность. «У регионов в рамках заключенных соглашений с Фондом ЖКХ есть возможность получить финансирование по следующим этапам в пределах общего лимита текущего года. Это позволяет регионам двигаться опережающими темпами при переселении граждан», – пояснил замглавы федерального ведомства. По его словам, своевременное контрактование – ключевое условие успешной реализации программы. Поэтому в типовые условия соглашения Фонда ЖКХ с регионами было включено условие о заключении контрактов для 90% объема расселения в первом году этапа.

Напомним, программа по переселению граждан из аварийного фонда рассчитана до 2024 года. В Самарской области за это время расселят более 22 тысяч человек из 374,7 тысяч квадратных метров. Нацпроект «Жилье и городская среда» и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В прошлом года было расселено в 1,5 раза больше жителей, чем планировалось. В новые квартиры переехали 167 семей.

Заключены все соглашения с Фондом реформирования ЖКХ и муниципалитетами о реализации второго этапа (2020-2021 годы), начат процесс контрактации второго этапа. До 1 июня планируется заключение соглашения на реализацию третьего этапа (2021-2022 годы) программы расселения с Фондом ЖКХ. Освоение средств первого этапа программы расселения в 2020 году составило 66% – 842 из 1 265 млн. рублей консолидированного бюджета (из них 324 млн. рублей в 2020 году).