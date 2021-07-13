Один из ключевых игроков отечественной фармы, похоже, нашел выход из кризиса.

На этом посту известный в отрасли предприниматель, соучредитель Genfa Group сменил арестованного основателя компании Бориса Шпигеля. Как сказал Жуковский в интервью редактору Vademecum , Дмитрию Кряжеву, свою главную задачу во главе группы он видит в поддержании и стабилизации биотехнологий.

По его мнению, Жуковский не планирует кардинальную ротацию топ-менеджеров. Пока назначено только одно новое назначение – Александр Гончаров, известный своей работой в структурах SIA International, утвержден исполнительным директором группы и берет на себя руководство операционной деятельностью. Александр Крикун остается президентом Biotech.

Жуковский возглавлял российский офис израильской Teva до 2006 года. В конце 2000-х работал в биотехнологическом МФПДК «Биотэк», а затем вместе с Семёном и Александром Винокуровыми основал швейцарскую компанию Genfa. Genfa Group выпускала дженерики дорогих препаратов (иматиниб, капецитабин, интерферон бета-1а) и составили высокую конкуренцию для производителей оригинальных препаратов.

Как рассказал Жуковский, Борис Шпигель пригласил его в компанию еще до своего задержания по обвинению в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

По мнению нового председателя совета директоров группы, чтобы сохранить позиции «Биотэка» в фармдистрибуции, нужно сократить расходную часть и соблюдать финансовую дисциплину: «Это, в общем, налаженный рынок, «Биотэк» – его исторический игрок, дефолт которого тут решительно никому не нужен, ибо ударит рикошетом во многих».