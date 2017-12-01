28 ноября, в пресс-центре «Интерфакс» состоялась пресс-конференция, на которой были анонсированы итоги исследования, проведенного Лабораторией экономико-социологических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ЛЭСИ НИУ ВШЭ), оценивающего вклад Системы Coca-Cola в России в социально-экономическое развитие Российской Федерации в 2013-2016 годах. Данный отчет открывает цикл социально-экономических исследований, посвященных вкладу иностранных инвесторов в российскую экономику, который до сих пор не подвергался такой комплексной оценке.

В отличие от стандартных отчетов об устойчивом развитии или корпоративной социальной ответственности крупных компаний, данное исследование отражает комплексное влияние Системы Coca-Cola в России на развитие российской экономики, защиту окружающей среды и социальное развитие страны. На основе множественных источников данных измеряются прямые и косвенные эффекты деятельности, оценивается принципиальный вклад в развитие российского бизнеса, повышение стандартов работы в индустрии безалкогольных напитков и российской экономики в целом.

По словам автора исследования, первого проректора Национального исследовательского университета «Высшая Школа Экономики» и руководителя Лаборатории экономико-социологических исследований университета Вадима Радаева: «Одна из самых сложных задач, которую удалось сделать, это оценка инвестиций за весь период существования компании в России, то есть с 79-ого года. Полученная цифра весьма велика – $5,7 млрд. И эта цифра не включает рекламные инвестиции, это чистые инвестиции – вложения в основные фонды.»

В отчете НИУ ВШЭ говорится, что деятельность Системы Coca-Colа «вносит существенный вклад в создание добавленной стоимости для экономики страны как напрямую, за счет собственного производства, так и косвенно — путем поддержки широкой сети поставщиков и клиентов по всей стране». Каждый рубль, произведенный внутри Системы, создает до шести рублей добавленной стоимости у поставщиков и клиентов, что оказывает существенную поддержку всей экономике в целом. В общей величине ВВП доля произведенной Системой добавленной стоимости с учетом непрямых эффектов составляет 0,3%, что равняется, к примеру, годовому бюджету на здравоохранение в России в 2015 году. По мнению Генерального директора рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Дмитрия Гришанкова: «Прозвучали достаточно серьёзные цифры, 0,3% от ВВП, это заметные суммы для одной компании. В наших рейтингах компания участвует с 2004 года, и сейчас в рейтинге крупнейших компаний Coca-Cola находится на 146-ом месте, что показывает, что это цвет нашего бизнеса. Напомню, что, когда Правительство формировало список системно значимых предприятий, они тоже взяли наш список крупнейших компаний и там взяли ТОП-200. В отличие от других компаний, которые путешествуют по рейтингу вверх и вниз, Coca-Cola с 2004 года очень стабильно показывает плавное движение, нет никаких скачков. Это говорит о том, что вне зависимости от кризиса, люди выбирают Coca-Cola.»

Также, согласно материалам исследования, компания входит в десятку крупнейших налогоплательщиков страны. При этом сумма отчислений растет год от года: если в 2013 году Coca-Cola заплатила 9,9 млрд рублей налогов, то в 2015 — уже 11,3 млрд рублей. Отдельно аналитики подчеркивают, что каждый рубль, выплаченный Coca-Cola в виде налогов в бюджет, генерирует до трех рублей в виде дополнительных налоговых потоков. К примеру, в 2016 году совокупные налоговые отчисления поставщиков и клиентов Системы Coca-Cola превысили 42 млрд рублей, что составило 0,4% всех налогов, уплаченных в бюджет России в 2016 году.

Локальное производство Coca-Cola было запущено в 1992 году в Москве, с тех пор география присутствия компании расширилась до 100 городов по всей стране от Калининграда до Владивостока, где расположены производственные площадки и дистрибуционные центры. Система Coca-Cola стала одним из крупнейших работодателей в России – сейчас в компании трудятся более 9600 человек. Кроме того, по данным НИУ ВШЭ, каждое рабочее место Coca-Cola в России создает до семи рабочих мест в смежных отраслях. Только за 2016 год Системой создано и поддержано более 65,8 тысяч косвенных рабочих мест. «Компания является одним из самых значимых работодателей в стране. Мы гордимся тем, что обеспечиваем высокий уровень зарплат, который стабильно растет. Наши сотрудники очень молоды. Почти половина из них моложе 30 лет. Система Coca-Cola в России вносит свой вклад в профессиональное развитие кадров, которые, в свою очередь, используют свои навыки для социально-экономического развития страны», – отметил Стефанос Вафеидис, Генеральный директор компании Coca-Cola HBC Россия. Он также верит в потенциал российской экономики: «Мы, как Система, никогда не прекращали инвестировать в Россию. Даже в сложные времена. Почему? Причина простая. Мы никогда не переставали верить в потенциал российской экономики.»

Примечательно, что 90% всех прямых закупок, без учета концентрата, в 2016 году было сделано у локальных поставщиков. С 1998 года эта доля выросла в девять раз. При этом в ключевых категориях (таких, как алюминиевые банки и стеклянные бутылки, преформы для пластиковых бутылок, сахар и ряде других) закупки у местных производителей составляют 100%. В исследовании НИУ ВШЭ также отмечается существенный вклад компании в развитие российского сельского хозяйства: особо заметное влияние оказывается на производство сахара и ингредиентов для соков и нектаров. Около 3% всего сахара, производимого в России, закупается компаниями, входящими в Coca-Cola.

При этом, Coca Cola уделяет внимание охране окружающей среды. Приоритетными направлениями в компании считают защиту водных ресурсов, энергосбережение, переработку отходов, управление упаковкой и борьбу с изменениями климата. В эти направления компания инвестировала 1,1 млрд рублей за последние три года. Теперь около 85% отходов системы подлежит переработке, а общее количество производимых отходов удалось снизить на 15%, благодаря внедрению новых технологических решений.

Помимо инвестиций в основные фонды, компания также продолжает поддерживать социальные и спортивные проекты: в эти программы было направлено $79 млн.

Наибольший объем инвестиций пришелся на 2006-2009 годы, однако и в 2010-2016 годах компания внесла заметный вклад в развитие российской экономики, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку и период турбулентности.

«Проведенный анализ показывает, что даже в трудный период экономического кризиса Система Coca-Cola в России увеличивает объем производства, расширяет ассортимент своей продукции, наращивает прямые инвестиции в основные фонды, поддерживает высокооплачиваемые рабочие места, реализует крупные экологические и социальные программы», — отмечает Вадим Радаев.

Александр Борисов, Генеральный директор Московской международной бизнес-ассоциации, Член Совета Торгово-промышленной палаты РФ, дал высокую оценку деятельности Системы в России: «Компания Coca-Cola проявила блестящий образец открытости, я не знаю ни одного примера, когда компания дала всё что она может в открытый доступ. А работа, которую проделала лаборатория, возглавляемая коллегой Радаевым, это тоже уникальный пример, потому что читать её, людям которые занимаются производством, анализом рынков – это настоящий роман. Компания Coca-Cola первой в России открыла колл-центр 24/7 по работе с потребителями. Оказалось, что у потребителей очень низкий процент претензий к продукции, 0,1% на миллион единиц продукции, это, на мой взгляд, фантастический результат.»

Авторы исследования пришли к выводу, что деятельность Coca-Cola в России вносит заметный вклад в реализацию задач, обозначенных в качестве приоритетных в документе «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года». Среди них развитие конкуренции на внутренних рынках, способствование росту предпринимательской инициативы и существенное наращивание объема частных инвестиций, а также повышение инвестиционной и деловой привлекательности российской экономики. Опыт Coca-Cola показывает, что крупные международные компании готовы инвестировать в российскую экономику, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. При этом пример такой работы на локальным рынке свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате и значительном потенциале.

Источник: www.cocacolarussia.ru