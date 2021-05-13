Депутат Государственной Думы РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в торжественной церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову в Москве. Парламентарий шел к монументам в колонне однопартийцев во главе с Секретарем Генерального совета партии «Единая Россия», первым заместителем Председателя Совета Федерации ФС РФ Андреем Турчаком. В церемонии также приняли участие депутаты Государственной Думы, в том числе заместитель Председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая, Председатель Комитета Государственной Думы по обороне, Герой России Владимир Шаманов, сенаторы, представители «Молодой Гвардии Единой России», учащиеся кадетских училищ.

Венок несли солдаты роты Почетного караула. Под траурную музыку участники церемонии почтили память погибших в Великую Отечественную войну минутой молчания и возложили у Вечного огня гвоздики. Прозвучал Гимн России. Затем парламентарии возложили венок и цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову.

Михаил Романов отметил, что Могила Неизвестного Солдата и надпись на ней «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» – трагический символ подвига советского народа, победившего фашизм.

- В эти дни мы вновь и вновь склоняем головы у Вечного огня, кланяясь мемориалам и памятникам над братскими могилами, где порой до сих пор лежат неизвестные солдаты – безымянные герои, защитники Родины, которая, как истинная мать, никогда не забудет своих павших сыновей. Не может быть забвения мужеству, стойкости, отваге и самоотверженности русских воинов. Каждый гражданин нашей страны, глядя на воинские мемориалы, вспоминает о страшной цене, которую отдал наш народ за победу мира над фашизмом. В сердцах ленинградцев не затихает блокадный метроном, севастопольцы всегда будут помнить оборону своего города, волгоградцы не забудут страшную битву, разрушившую Сталинград, и так далее. Вечная память павшим героям, вечная слава их подвигу!

Возложив цветы к памятнику маршалу Жукову, Михаил Романов сказал: – Роль маршала Жукова в истории каждого шага советских войск к победе – огромна. Человек большого полководческого таланта, он сам говорил о себе: «Для меня главным было служение Родине, своему народу. Дни моих самых больших радостей совпали с радостями Отечества». Сегодня фигура этого великого полководца символизирует решительность нашей страны в борьбе с любым недругом. А бесценные мемуары маршала Жукова не позволят стереть истинную память о той войне и той победе, вымарать историческую роль Советского Союза в борьбе с фашизмом из летописи ХХ века, – подчеркнул Михаил Романов.