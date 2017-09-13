Итоги сегодняшнего заседания Федрезерва могут сформировать настроения в динамике рубля и других валют EM на ближайшие пару недель. Объявление о постепенном сокращении объемов реинвестиций при сохранении прогнозов по дальнейшей динамике ставок FOMC может способствовать укреплению доллара на валютном рынке против валют развивающихся стран. При таком сценарии движение пары доллар/рубль может быть смещено в район 59 руб/долл. Однако смягчение риторики представителей FOMC, напротив, может послужить причиной нового увеличения спекулятивной позиции в долговых рынках EM.

Такие прогнозы дают аналитики Промсвязьбанка в опубликованном 20 сентября специальном обзоре валютного рынка. В сообщении отмечается, что еще в начале текущего месяца сентябрьское заседание Федрезерва рассматривалось как «проходное», однако изменения на рынках в последние две недели заставляют акцентировать внимание на сегодняшнюю публикацию итогов заседания и рассматривать событие как возможный драйвер для всей группы валют развивающихся стран.

Настроения на рынках начали меняться еще в конце позапрошлой недели, когда на глобальных долговых рынках наблюдался рост доходностей. Не реализовавшиеся риски по КНДР, временное разрешение вопроса повышения потолка госдолга, умеренно-жесткий тон комментариев главы Банка Англии и ускорение в августе инфляции в США выше прогнозов привели к росту доходностей 10-летних treasuries с 2,05%-2,06% до 2,23%-2,25% годовых на текущий момент.Одновременно в глазах инвесторов наблюдалось восстановление ожиданий по повышению процентных ставок ФРС.

«Если две недели назад, согласно фьючерсам, рынок ожидал увидеть следующее повышение ставок ФРС только в июне 2017 г., то на текущий момент рыночная оценка вероятности подъема ставок уже на декабрьском заседании составляет 53,2%, – отмечается в обзоре. -Вместе с тем, рынок практически уверен в том, что на сегодняшнем заседании ставки останутся неизменными, однако ожидает от регулятора объявления начала планомерного сокращения баланса. Ожидается уменьшение объема реинвестиций на сумму 10 млрд долл.: 6 млрд долл. – для казначейских облигаций и 4 млрд долл. – для ипотечных бумаг”.

Таким образом, по мнению аналитиков, объявление о постепенном сокращении баланса ФРС может способствовать дальнейшему локальному росту доходностей на американском долговом рынке. Однако, вероятно, такие действия ФРС как минимум отчасти уже заложены в текущие цены, поэтому ожидать каких-либо масштабных движений на глобальных рынках вряд ли рационально. При этом, как отмечают эксперты, отдельное внимание участников рынка, скорее всего, будет сфокусировано на обновленных прогнозах ФРС по дальнейшей динамике ставок. “В июне из 16 представителей FOMC 8 ожидали еще одного повышения ставки до конца года, 4 не ожидали изменений ставки, а 4 прогнозировали еще 2 повышения ставки на горизонте до конца года. Вероятно, за три месяца суммарные ожидания по ставке представителей FOMC несколько сдвинулись вниз. Но если большинство представителей ФРС по-прежнему ожидает еще одного повышения ставки до конца года, данный сигнал может быть позитивен для доллара ко всему спектру валют”, – говорится в документе.

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