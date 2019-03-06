Вячеслав Моше Кантор: для обеспечения безопасности еврейских общин необходимы эффективные и конкретные меры2019-03-11 09:18
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) во главе с Вячеславом Моше Кантором, вместе со своими партнёрами из Всемирного еврейского конгресса, Трансатлантического института Американского еврейского комитета и организации Бней-Брит представили Совету Европейского союза и координатору ЕС по борьбе с антисемитизмом Катарине фон Шнурбайн план действий по борьбе с антисемитизмом.
Представленный ведущими еврейскими организациями документ содержит конкретные предложения для Евросоюза и стран-участниц ЕС в соответствии с Декларацией Совета ЕС. Принятая 6 декабря 2018 года Декларация посвящена борьбе с антисемитизмом и разработке общего для всех стран-участниц ЕС подхода к вопросам безопасности для усиления защиты еврейских общин и организаций в Европе.
В числе рекомендаций Плана действий – призыв к государствам-членам ЕС принять полную версию рабочего определения антисемитизма, разработанного Международным альянсом в память о Холокосте. Кроме того, документ предлагает такие важные меры, как усиление взаимодействия с общинами по вопросам безопасности, повышение качества сбора информации о преступлениях на почве ненависти и создание общих руководящих принципов для противодействия антисемитизму через образование. По мнению авторов Плана, это позволит добиться позитивных результатов для еврейских общин Европы в долгосрочной перспективе.
«Это прекрасный и подробный документ, который, как мы надеемся, будет принят Советом ЕС, чтобы обеспечить для наших общин более высокую степень защищённости и безопасности, – заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Именно это необходимо нам, европейским евреям, чтобы обратить вспять тревожную волну антисемитизма, пугающе быстро распространяющегося по нашему континенту».
«В соответствии с требованием ЕС, этот документ является нашим ответом на ненависть и нетерпимость к евреям. Если и есть возможность положить конец нынешнему потоку антисемитизма, то для этого требуется всеобъемлющий, стратегический и дальновидный ответ», – подчеркнул президент ЕЕК.
«Как и все прочие меньшинства, еврейская община должна иметь право полноценно защищать себя от дискриминации и изоляции на всех уровнях и с использованием всех действенных методов, – отметил Вячеслав Моше Кантор. – Если наши лидеры серьёзно относятся к борьбе с антисемитизмом, то мы не можем допустить, чтобы оставались какие-либо пробелы или лазейки для дискриминации и изоляции. Борьбу с ненавистью и нетерпимостью необходимо вести на политической, образовательной, правовой, судебной и дипломатической аренах».
Источник: Пресс-служба ЕЕК
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