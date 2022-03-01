Такую задачу Глава города поставила на еженедельном совещании, которое прошло в Администрации Самары в понедельник, 28 февраля.

Елена Лапушкина отметила, что необходимо исключить падение наледи с крыш и поручила главам районов проконтролировать работу управляющих компаний. Качество расчистки проверяет МП Самары «ГАТИ по благоустройству», в отношении недобросовестных УК составляются административные протоколы.

«В связи с перепадами температур становится очень скользко. Поэтому противогололедные материалы должны использоваться более активно», – подчеркнула Глава Самары.

О ходе работ по расчистке и вывозу снега доложил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин. Так, за минувшие сутки с улиц города вывезено 6078 тонн снега, а с начала зимнего периода – 367 750 тонн. Работы по вывозке снега и расширению дорожных сетей продолжаются и в дневную, и в ночную смены. Продолжаются и работы по расчистке общественных пространств, набережной и скверов.

С наступлением оттепели проводится откачка воды с дорог и улиц, продолжается открытие дождеприемников. На сегодняшний день из 1322 дождеприемных решеток открыто и пролито горячей водой 753.

Кроме того, на совещании обсудили процесс подготовки документации по замене лифтов в многоквартирных домах Самары. Списки домов, где необходимо заменить лифтовое оборудование, должны быть готовы в ближайшее время.