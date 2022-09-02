Встреча Главы Самары Елены Лапушкиной и 20-ти самарских старшеклассников, представляющих советы самоуправления своих учебных заведений, состоялась в четверг, 8 сентября, в Администрации городского округа Самара.

В рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием», организованной Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ для учеников старших классов самарских школ была организована лекция-экскурсия. Участники мероприятия вместе с Главой города побывали в залах заседаний и кабинетах городского органа исполнительной власти, поговорили об истории Самары и местного самоуправления, о принципах работы и актуальных задачах, которые сегодня стоят перед городской Администрацией.

«Начали разговор мы именно с истории: основания крепости Самара, выдающихся градоначальников и горожан. Историю создают люди, поэтому у каждого города она уникальная, ведь каждый привносит в нее свои черты, свой характер. Наша история – это наша основа. Чтобы понимать события настоящего времени, безусловно, надо знать наши корни и характер, который формировался веками», – отметила Елена Лапушкина.

Как отметили старшеклассники, эта встреча была посвящена не только знакомству с историей Самары, но и с ее настоящим, с самой непосредственной работой – проходя по Администрации города вместе Главой Самары, ребята могли сами увидеть, где проходят обсуждения, принимаются решения и готовятся нормативно-правовые акты, касающиеся важных вопросов жизни города. В конце встречи ребята могли задать Елене Лапушкиной все интересующие их вопросы и обсудить их в формате дискуссии.

«Довольно подробно обсудили с ребятами многие актуальные вопросы жизни города – транспорт, образование, городские мероприятия и, конечно, предстоящий День города. Рада, что удалось провести не просто лекцию, а действительно поговорить, – подчеркнула Глава города. – Очень ценю моменты общения с нашей молодежью. Они полны идей, энергии, планов – будущее нашего города в надёжных руках! Такие разговоры всегда заряжают и вдохновляют, позволяют взглянуть на многие вопросы с новой стороны».

Участниками встречи стали лидеры школьных советов самоуправления, участники и призеры городских, региональных и российских конкурсов и олимпиад. Многие ребята уже участвуют в волонтерской деятельности, являются юнармейцами, добиваются успехов в спорте.

Справочно: Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием», организованная Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ проходит с 1 по 9 сентября. Она охватывает сотни тысяч школьников и студентов как в городах-миллионниках, так и в самых удаленных уголках страны. Акция проводится уже в третий раз, в рамках первых двух инициатив прошли более 10 тысяч просветительских мероприятий, которые объединили свыше 200 тысяч участников разных возрастов.

В роли лекторов выступают государственные и общественные деятели, ученые, популяризаторы науки, лидеры бизнеса, представители сферы культуры и искусства, спортсмены и другие наставники, которые готовы делиться знаниями с молодым поколением. Встречи со школьниками и студентами проходят в различных форматах: просветительские уроки, лекции, лекции-экскурсии, беседы, встречи с интересными людьми, мастер-классы, дискуссии, деловые игры, семинары, презентации, игровые программы, квесты, литературные гостиные и другие. Мероприятия акции проходят в школах, колледжах, вузах, библиотеках, домах культуры, музеях, молодёжных центрах, спортивных учреждениях, на территории общественных пространств, коммерческих организаций, промышленных объектов.