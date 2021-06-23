В ходе мероприятия, организованного Тель-Авивским университетом по случаю пятой годовщины разработки определения антисемитизма Международным альянсом в память о Холокосте (IHRA), президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор заявил, что подъём антисемитизма во время недавнего конфликта между Израилем и ХАМАС показал, что определение и содержащиеся в нём примеры чрезвычайно важны.

«Сегодня мы наблюдаем одну из самых масштабных волн антисемитизма за последнее время. Антисемитизм стремительно и бесконтрольно распространяется в социальных сетях и на улицах, а ненависть к Израилю используют для разжигания ненависти ко всем евреям, — заявил Вячеслав Моше Кантор. – Ничто не демонстрирует важность и ценность определения IHRA так явственно, как очевидные примеры, когда ненависть к Государству Израиль перерастает в ненависть к еврейскому народу, свидетелями чему мы становимся в последнее время».

«Когда разъярённая толпа собирается перед синагогой, когда мишенью становятся раввины, когда антисемитский конвой патрулирует еврейские кварталы, становится ясно одно: как определение антисемитизма не делает различия между разными проявлениями ненависти к евреям, так и не различают их сами антисемиты».

Конференция под названием «Кто такой антисемит? Полемика и её важность» была организована 17 июня 2021 года Центром Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете, который собрал ведущих учёных, экспертов и активистов в области борьбы с антисемитизмом, чтобы обсудить важность и необходимость определения IHRA.

«Споры по поводу антисемитизма и антисионизма – из разряда «о курице и яйце». Результат тот же, поэтому не имеет особого значения, что появилось первым, — продолжил Вячеслав Моше Кантор. — Для антисемитов Израиль — это «коллективный еврей». Есть ли лучший способ возбудить ненависть к максимальному числу евреев, чем через ненависть к Государству Израиль?»

«Если и были какие-либо сомнения по поводу отношения антисемитов к определению IHRA, то сейчас мы видим, что оно стало объектом нападок и попыток придумать альтернативы, которые защищали бы антисемитов, а не евреев. Благодаря определению IHRA, теперь у нас есть международный, общепризнанный стандарт того, что представляет из себя антисемитизм», – подчеркнул президент ЕЕК.

Вячеслав Моше Кантор рассказал о всё более успешном применении определения IHRA и отметил, что рабочее определение антисемитизма уже приняли или одобрили 450 ведущих организаций и 28 стран мира.

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он переизбрался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

Фото: Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба Европейского еврейского конгресса