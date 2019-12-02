Асель Тасмагамбетова представила Казахстан на международном форуме "Каспийский диалог"-20192019-12-02 15:02
В Москве состоялся Международный экономический форум «Каспийский диалог»-2019, на котором страны-участницы представляли свои инновации в защиту Каспия. Асель Тасмагамбетова привлекла внимание международной общественности к проблеме исчезновения каспийского тюленя, об этом пишет издание RBGmedia.ru
Президент Фонда Саби Асель Тасмагамбетова приняла участие в качестве спикера от Казахстана, выступив с докладом о проблеме сокращения численности каспийского тюленя и необходимости предотвращения его исчезновения.
В Казахстане, как в России и Иране, этой проблеме уделяется повышенное внимание. Для спасения популяции каспийских нерп в Актау был создан первый и единственный в Казахстане центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя.
Центр открыт Центрально-Азиатским институтом экологических исследований при поддержке благотворительного фонда «Сәби» Асель Тасмагамбетовой.
В задачи центра входит реабилитация больных и ослабленных тюленей. Также в центре будут проводиться комплексные исследования, подращивание и ветеринарное сопровождение больных и здоровых тюленей.
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