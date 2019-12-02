В Москве состоялся Международный экономический​ форум «Каспийский диалог»-2019, на котором страны-участницы представляли свои инновации в защиту Каспия. Асель Тасмагамбетова привлекла внимание международной общественности к проблеме исчезновения каспийского тюленя, об этом пишет издание RBGmedia.ru

Президент Фонда Саби Асель Тасмагамбетова приняла участие в качестве спикера от Казахстана, выступив с докладом о проблеме сокращения численности каспийского тюленя и необходимости предотвращения его исчезновения.

В Казахстане, как в России и Иране, этой проблеме уделяется повышенное внимание. Для спасения популяции каспийских нерп в Актау был создан первый и единственный в Казахстане центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя.

Центр открыт Центрально-Азиатским институтом экологических исследований при поддержке благотворительного фонда «Сәби» Асель Тасмагамбетовой.

В задачи центра входит реабилитация больных и ослабленных тюленей. Также в центре будут проводиться комплексные исследования, подращивание и ветеринарное сопровождение больных и здоровых тюленей.