Высшему руководству КПРФ надлежит ответить товарищам по партии, почему внутрипартийные кризисы и расколы набирают силу накануне критически важных для КПРФ выборов в Госдуму в сентябре 2021 года. Об этом пишется в открытом «Обращении коммунистов к делегатам XVIII Съезда КПРФ и всем членам партии». Авторы документа заявляют о глубоком кризисе партии и призывают лидера КПРФ Геннадия Зюганова уйти в отставку, если он не способен справиться с проблемами, передает текст обращения издание Лента.ру .

«Треск о пороках капитализма и власти лишь камуфляж, чтобы скрыть глубокие трещины в здании самой партии. Мы убеждены, что КПРФ в глубоком кризисе. Мы теряем симпатии общества. Результаты на выборах каждый год падают. Прежде всего, из-за неспособности руководства партии делать выводы из редких успехов и частых поражений, осмысливать их, обсуждать, вырабатывать новую стратегию и тактику», — пишут составители обращения.

По их словам, региональное руководство КПРФ «загнивает», а верх во внутрипартийной борьбе берут «соглашатели и откровенные карьеристы», которые «погрязли в финансовых злоупотреблениях, в постоянных грубых нарушениях Устава для сохранения своей власти». Эти внутренние враги компартии, говорится в обращении, «окружают себя подхалимами и выталкивают из партии честных коммунистов». Более того, «первые секретари превратились в ханов, которые бесчинствуют безнаказанно. Для них Устав КПРФ — пустое место».

«Исчезает традиция коллективного руководства, коллективного обсуждения», а также ключевой элемент принципа демократического централизма — «гарантированное право меньшинства на изложение своих взглядов, учет этих взглядов партийными органами», жалуются коммунисты. Более того, карьеристы-соглашатели, захватившие руководящие посты в партии, исключили из КПРФ многих идейных коммунистов, заменив их спонсорами-предпринимателями, а руководящая верхушка партии срослась с олигархами и «утрачивает классовый характер». «Вместо авангардной партии трудящихся КПРФ превращается в парламентскую партию, где трудящихся представляют бизнесмены», — говорится в документе.

По мнению авторов обращения, КПРФ сегодня «подвержена тем же болезням, которые привели к гибели КПСС». Это выражается, прежде всего, в огромном отрыве партийных верхов от низов: «Верхи живут в своем очень комфортном мире с зарплатами в полмиллиона рублей в месяц, не интересуясь острейшими проблемами внизу». Партийные верхи не знают, что происходит внизу, да и не хотят знать, отмечают они. Из-за этого молодежь в партию не идет, «а если и приходит, то скоро или уходит в разочаровании, или ее выталкивают, как только она попробует предложить что-то свое», подчеркивают коммунисты. В КПРФ, по их словам, воцарился принцип: «я начальник, ты дурак».