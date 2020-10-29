Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов прокомментировал ряд принятых сегодня в Государственной Думе законодательных инициатив.

Парламентарий отметил проект закона, который устанавливает, что зарплаты бюджетникам будут отныне рассчитываться по единым стандартам. Законопроект, дающий Правительству право устанавливать единые требования к отраслевым системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая требования к окладам, ставкам, стимулирующим выплатам, был сегодня одобрен депутатами в третьем чтении.

- Сейчас каждый регион самостоятельно устанавливает коэффициенты зарплат бюджетников. Это является причиной того, что, например, медики или учителя, работающие на одинаковых позициях в учреждениях одинакового статуса, в соседних регионах получают разную зарплату. Более, того, в ряде субъектов определение порядка оплаты труда бюджетников целиком передано в ведение самих учреждений, что приводит к разнице зарплат специалистов с одинаковой квалификацией на одинаковых должностях даже в организациях, расположенных в границах одного субъекта Федерации.

Предлагаемые законопроектом изменения позволят сделать механизм оплаты труда бюджетников более гибким, ориентированным на специфику каждой отрасли.

Необходимость введения этой нормы показала пандемия коронавируса, из-за которого в частности была резко изменена система оплаты труда медиков: во всех регионах были применены стимулирующие выплаты для специалистов, находящихся на переднем крае борьбы с вирусом COVID-19, установлены компенсационные надбавки за испытываемые риски и т.д. При подготовке проекта эта практика была учтена, оптимизирована и адаптирована для других отраслей бюджетной сферы, – подчеркнул Михаил Романов.

Парламентарий также коснулся принятого в первом чтении проекта закона о едином номере вызова экстренных служб «112». По мнению Михаила Романова, объединение всех экстренных колл-центров страны на единой платформе даст возможность значительно повысить скорость и качество реагирования соответствующих служб. Если все механизмы этой системы будут действовать слаженно и эффективно, это положительно скажется на росте качества жизни людей, – считает депутат.

- К сожалению, порой в экстренных ситуациях роль играют доли секунды. Время, потерянное на поиск нужного номера, переключение по многоступенчатым системам ведомственных АТС, многократное объяснение с промежуточными операторами, может стоить очень дорого или даже привести к непоправимым последствиям. Современный цифровой мир дает возможность многократно оптимизировать систему вызова служб экстренной помощи. Принятый сегодня за основу закон формирует правовое основание для подобной модернизации. Большинство регионов России уже включились в создание единой системы «112», за год на телефоны службы в среднем по стране поступает около 60 млн звонков. До конца следующего года все технические и правовые проблемы формирования единой экстренной службы России «112» должны быть решены, закон запустит полноценное действие системы с 1 января 2022 года, – пояснил Михаил Романов.

Депутат отметил связь этого законопроекта с поправками по совершенствованию противопожарного законодательства, которые сегодня были приняты в первом чтении. Инициатива наделяет региональные и муниципальные органы власти полномочиями по тушению ландшафтных (природных) пожаров. При этом тушение пожаров на землях лесного фонда, обороны и безопасности, на особо охраняемых природных территориях по-прежнему будет осуществляться силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По мнению парламентария, государство выстраивает системную работу по формированию устойчивой правовой и управленческой защиты граждан, их имущества и государственных ресурсов от чрезвычайных ситуаций и их последствий. От звонка на пульт диспетчера всероссийской службы «112» до прибытия пожарных на место происшествия, даже, если территория «ничья», должны проходить минуты, а не часы долгих межведомственных препирательств, – убежден парламентарий.

- Закон вступит в силу с 1 января 2022 года и направлен на прекращение практики, когда территории вне границ населенных пунктов, являющиеся как бы «ничьей» землей, остаются и вне зоны ответственности органов власти, в полномочия которых входят профилактика и тушение пожаров. К сожалению, такие ситуации до сих пор случались нередко и заканчивались печально: вместо того, чтобы бороться с огнем, местные руководители пытались спихнуть с себя ответственность за пожар на «ничьей» земле, отказывались пригонять туда машины с водой, бросали все на произвол судьбы, и на совесть местных жителей, которые сами, с ведрами и граблями бросались тушить полыхающие леса. В результате каждым летом в особо подверженных пожарам районах выгорали сотни тысяч гектаров, а затем разбушевавшийся огонь перекидывался на жилые дома. Это означает гигантские потери лесного фонда, чрезвычайную угрозу жизни и имуществу граждан. Через год ситуация должна кардинально измениться: законопроект передает муниципальным и региональным властям прибыль от взимания штрафов за нарушение противопожарной безопасности, на эти средства и будет исполняться новое полномочие по тушению природных пожаров. За двенадцать месяцев 2021 года регионы и муниципалитеты должны внести соответствующие изменения в свои уставы и бюджетокоординирующие документы, – дал разъяснения Михаил Романов.

Кроме того, депутат прокомментировал одобренные сегодня проекты законов, касающиеся регулированию жилищной сферы. Так, в первом чтении были приняты поправки, ускоряющие расселение аварийного жилья. Законопроект разработан во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли от 16 апреля 2020 года.

- Законопроект дает возможность Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства привлекать кредиты и займы для расселения ветхого и аварийного жилья. Также Фонд сможет для этих целей оказывать финансовую помощь субъектам РФ сверх установленного лимита. Для Санкт-Петербурга, который я представляю в Государственной Думе, это очень важная инициатива. Так, на моей избирательной территории, к сожалению, есть жилые дома, которые признаны аварийными и непригодными для жилья, однако остаются не расселенными из-за того, что нет средств на предоставление жильцам новых квартир. Практически в каждом районе города встречаются такие же случаи. Расширение финансовых возможностей Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для целей расселения аварийных домов означает приближение долгожданного новоселья для десятков тысяч петербуржцев, – отметил Михаил Романов.

Парламентарий также высказался о принятом сегодня во втором чтении проекте закона, оптимизирующем и модернизирующем порядок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к системам теплоснабжения. Инициатива предусматривает наделение Правительства РФ полномочиями по утверждению типовых форм документов, необходимых для этого.

- Унификация системы значительно упростит процедуру подключения объектов капитального строительства, в том числе, жилых домов, к системам теплоснабжения. В рамках депутатских приемов ко мне не раз обращались, например, дольщики, не имеющие возможности въехать в новое жилье из-за того, что застройщик по причине долгой процедуры подключения к сетям никак не может сдать дом в эксплуатацию. Или, даже, если дом сдан и покупатели квартир все-таки получили долгожданные ключи, в квартирах может не быть ни тепла, ни света. Или дом подключен по временной схеме, что опасно и неудобно. В это время застройщик бесконечно судится с ресурсоснабжающей организацией, а заложниками этой ситуации являются жильцы. Новый порядок позволит решать вопросы с подключением домов к сетям с большей скоростью и эффективностью, что положительно скажется на комфорте новоселов и на инвестиционном климате в сфере строительства, – сказал Михаил Романов.