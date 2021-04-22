Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поддержал Татьяну Москалькову при голосовании за кандидатов на должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, которое состоялось сегодня в нижней палате федерального парламента. Напомним, кандидатуру Татьяны Москальковой внес на рассмотрение Государственной Думы президент России Владимир Путин. Татьяна Москалькова занимала эту должность и ранее, с апреля 2016 года.

По мнению Михаила Романова, Татьяна Москалькова – эффективный и справедливый правозащитник, который деятельно, действенно и искренне отстаивает права тех, кто в этом нуждается.

- Татьяна Николаевна – исключительно обязательный и точный специалист с системным государственным мышлением, прекрасно ориентирующийся во всех нюансах действующего законодательства и умеющий им пользоваться для решения проблем, с которыми к ней обращаются граждане и правозащитные организации, – подчеркнул Михаил Романов.

Парламентарий отметил, что сам регулярно ведет депутатские приемы и понимает, как трудно, порой, бывает совместить индивидуальную ситуацию гражданина с существующими правовыми рамками. Как непросто сочетать сочувствие и понимание пределов возможностей государственной машины в том или ином случае. Как сложно находить выход из положения, когда закон нейтрален или требует доработки, а жизненная ситуация граждан ждать не может и нуждается в немедленном решении.

- Татьяна Николаевна отметила, что наибольшее число обращений к ней связано с обеспечением социальным жильем, невыплатой зарплат при банкротстве предприятий, невыплатой алиментов, слабой поддержкой неполной семьи, недостатком гарантий прав родителей школьников, вопросами экологического благополучия. Это те темы, с которыми граждане обращаются и в региональные приемные «Единой России», темы, которые депутаты с мест также доносили до главы государства и которые нашли свое отражение и пути решения в рамках Послания президента Федеральному Собранию, прозвучавшего накануне, – подчеркнул Михаил Романов.

Парламентарий отметил, что Государственная Дума системно занимается развитием и продолжением модернизации социального законодательства. Эта работа была начата во время пандемии, получила новый импульс с принятием поправок в Конституцию и накануне была актуализирована в рамках Послания Президента Федеральному Собранию.

- Сегодня, в частности, одобрен в окончательном чтении законопроект о прямых выплатах больничных, который устанавливает, что с 2022 года пособия по временной нетрудоспособности и пособия по материнству будут выплачиваться напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а не через работодателя. Цель законопроекта заключается в обеспечении гарантированности и оперативности получения застрахованным лицом страховых выплат и правильности исчисления их размеров. В связи с этим инициативой закрепляется технология назначения и выплаты страхового обеспечения с учетом электронного обмена сведениями со страхователями, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, медико-социальной экспертизы. Одобрив данный законопроект, Государственная Дума укоротила путь государственных выплат до конечных получателей, исключила субъективный подход к начислению и назначению данных пособий. Это продолжение комплексной работы по наращиванию современного правового инструментария социальной поддержки граждан, которым, в том числе, комфортно будет пользоваться и Уполномоченному по правам человека, – сказал Михаил Романов.