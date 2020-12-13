В Самарской области наряду с реализацией капиталоемких проектов дорожного строительства в 2020 году в нормативное состояние привели еще 7 аварийных мостовых сооружений в муниципальных районах. Реконструкция 2-х мостов через каналы орошения, капитальный ремонт и ремонтные работы на 5-ти мостах через малые реки Самарской области выполнены на средства, выделенные по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

Работы на ряде объектов начались еще в конце декабря 2019 года, сразу после заключения государственных контрактов. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что Самарская область не собирается снижать темпы реализации дорожного нацпроекта. «Но очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен с умом. Был направлен на создание устойчивого транспортного сообщения между нашими городами, повышение качества автомобильных дорог», — подчеркивал Губернатор.

Так, в Богатовском районе произвели демонтаж двух старых мостов и построили новые мостовые сооружения на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения. Выполнили реконструкцию мостов через канал на км 0+437 автомобильной дороги «Отрадный – Богатое» – Мичуриновка» – Арзамасцевка протяженностью 0,13 км и через канал на км 2+585 автомобльной дороги «Отрадный – Богатое» – Аверьяновка протяженностью 0,195 км.

Согласно проекту, на въезде в село Арзамасцевка построили мост балочного типа из железобетонных балок с двумя полосами движения, обустроили тротуар для пешеходов, установили барьерное и перильное ограждения, новые дорожные знаки, нанесли дорожную разметку.

На въезде в село Аверьяновка конструкция моста другая. Проектом предусмотрено устройство монолитной плиты с двумя полосами движения. Также построили тротуар и выполнили устройство технических средств безопасности дорожного движения.

По словам главы поселения Арзамасцевка Владимира Марчука, ремонта мостов жители сел ждали очень давно. «Мост в селе Арзамасцевка не ремонтировался с 1982 года, он был очень ветхим, мост в Аверьяновке тоже рассыпался. Их реконструкция будет способствовать развитию сельских территорий. В Арзамасцевке сейчас проживает 500 человек, в Аверьяновке 400. В селах находятся социально-значимые объекты – школы, фельдшерский пункт, работает сельский производственный кооператив. Мы вместе с общественниками сельских поселений, которые разбираются в строительстве, следили за ходом ремонтных работ», – рассказал глава поселения.

В рамках капитального ремонта моста через реку Сарбай в Кинель-Черкасском районе выполнили уширение мостового сооружения и увеличение количества балок с 6-ти до 8-ми, устройство лестничных сходов, строительство пешеходного тротуара, оборудовали техническими средствами безопасности дорожного движения. Общая протяженность объекта капитального ремонта – 250 метров, включая трехпролетный мост длиной 55,48 метров.

Также ремонт мостов произвели в Сергиевском районе через реку Сок, на автодороге Обход с. Сергиевска, протяженность участка 149,35 метров, в муниципальном районе Ставропольский через реку Ташелка, в Пестравском районе через реку Чапаевка и в муниципальном районе Кинельский через реку Бурачка.

Отметим, мостовые сооружения являются жизненно важной частью не только местной, но и межрегиональной транспортной инфраструктуры.

В начале декабря этого года на ежегодной итоговой конференции Ассоциации «РАДОР» по вопросам развития, ремонта и содержания автомобильных дорог обсудили предстоящее переформатирование дорожного нацпроекта, который продлен до 2030 года. В соответствии с поручением Президента РФ, данным на Госсовете по дорогам в июне 2019 года, в нацпроекте, начиная с 2022 года и до 2030 года будут предусмотрены мероприятия по ремонту и реконструкции аварийных и предаварийных мостов и искусственных сооружений, а также мероприятия по строительству путепроводов на региональных и местных дорогах. Мероприятия будут реализованы в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

В настоящее время Минтрансом России формируется подпрограмма «Мосты и путепроводы». Самарская область заявила в программу

17 объектов железнодорожных путепроводов и 20 мостов и путепроводов, находящихся в неудовлетворительном состоянии.