Сегодня Государственная Дума ФС РФ приняла в первом чтении поправки в Конституцию России, предложенные Президентом Владимиром Путиным 20 января. За законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» проголосовало 432 депутата, против и воздержавшихся нет.

Комментирует Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов:

- Главной целью поправок является укрепление системы социальной защиты граждан. Инструментом для достижения этой цели Президент избрал исключительное усиление демократических институтов государственной власти – Совета Федерации и Государственной Думы. Предложенная Президентом система управления страной реализует на практике фундаментальное положение Конституции о том, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Роль парламента как органа, который принимает решение о составе Правительства, становится главенствующей в государстве. Таким образом умножается значение всенародных выборов, где граждане определяют состав Государственной Думы, делегируя депутатам свои властные полномочия.

Несомненно, что эти изменения повлекут за собой активизацию политической жизни в целом и партий, в том числе. Я не исключаю, что усиление Государственной Думы станет поводом для рождения новых политических сил, которые успеют окрепнуть к очередным думским выборам. От этого возрастет конкуренция между партиями, повысится качество политического дискурса в обществе, граждане станут проявлять больше интереса к таким демократическим институтам, как парламентаризм и всенародное голосование. А ведь в этом и есть суть народовластия.

Очень важно, что в Конституции теперь зафиксированы важнейшие социальные обязательства государства перед гражданами – обязательная индексации пенсий и социальных выплат, а также уровень минимального размера оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума. И снова – если в действующей редакции Основного закона Россия декларировала статус социального государства, то теперь конкретные и важнейшие меры социальной поддержки граждан стали конституционными нормами.

Владимир Путин предложил сделать Конституцию более практичной, более народной, более действенной. Кстати, специалисты отмечают высочайший уровень юридической техники, с использованием которой разрабатывались президентские поправки. Формируемая сегодня Конституция Владимира Путина – это современный, детальный и практичный общественный договор между гражданами и государством, а также между различными ветвями и уровнями власти. И по этому договору граждане являются исключительными бенефициарами.