Известный в России и в США венчурный инвестор Сергей Гришин, недавно начавший активную деятельность по финансированию инвестиций на российском рынке, поделился своими размышлениями об особенностях развития национальной экономики в краткосрочной перспективе.



В первую очередь, сообщило издание «Профиль», предприниматель оценил риск падения рубля. По его словам, риск это сохраняется, но весьма незначительный, поскольку в сильной девальвации не заинтересованы финансовые власти. Причина заключается в следующем: с учетом того, что практически вся товарная масса в России привязана к иностранной валюте, обвал рубля повлечет за собой инфляцию, которая вынудит правительство увеличить объем своих финансовых обязательств по отношению к гражданам.



А это, в осложнившихся в результате пандемии экономических условиях, более чем нежелательно, ведь мы, по выражению Гришина, «уже вступили в период повышенной турбулентности – пандемия, грядущие президентские выборы в США, новые соглашения в рамках ОПЕК» и прочее. Небольшую передышку обещает август этого года, но и в этот период курс национальной валюты будет во многом зависеть от усилия правительства.



В дальнейшем ситуация будет становиться все более сложной, причем как в России, так и в мире, в т.ч. и в США, где у Гришина также реализуются многочисленные бизнес-интересы. По наблюдениям предпринимателя, у наших стран одна общая проблема – практически полный вывод внутренних производств. Вот только если в США власти намерены их возродить, то в России этот процесс придется начинать заново, т.е. производить реиндустриализацию экономики.

