Второй день ПМЭФ 2017 делегация Самарской области во главе с Губернатором Самарской области провела ряд важных для региона встреч, и установила множество деловых контактов. Главным событием пятницы стало выступление Президента России В.В.Путина (http://kremlin.ru/events/president/news/54667) на пленарном заседании, на котором присутствовал Губернатор Самарской области.

С утра Н.И.Меркушкин и главный исполнительный директор ПАО «Роснефть» И.И.Сечин подписали соглашение о сотрудничестве между нефтегазовой компанией и Правительством Самарской области. В рамках соглашения «Роснефть» выделит 460 млн руб. на реализацию социально-значимых проектов в регионе. В частности, 360 млн руб. будет направлено на реконструкцию Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре. Дворец будет иметь три ледовые площадки – основную, тренировочную и для игры в керлинг, универсальный спортзал, тренажерный и зал хореографии. Основные трибуны, располагающиеся асимметрично, будут вмещать 5500 зрителей. Во дворце будут проходить официальные спортивные мероприятия. Также проектом предусмотрены выдвижная сцена и трибуны-блитчеры. При их использовании зал превращается в большой амфитеатр, где будет удобно проводить массовые мероприятия, концерты.

Напомним, в прошлом году «Роснефть» уже перечислила на реконструкцию 190 млн рублей. Еще 100 млн рублей будут направлены на реализацию социальных проектов в муниципалитетах губернии. «Роснефть» сохраняет инвестиционную программу в Самарской области, будут и новые проекты и направления», – отметил Н.И.Меркушкин.

Также глава региона провел встречу с Министром транспорта РФ М.Ю.Соколовым и Генеральным директором корпорации «Ростех» С.В.Чемезовым.

В рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между Самарской областью и Республикой Крым. Подписи под документом о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах подписали Губернатор Н.И.Меркушкин и Глава Республики Крым С.В.Аксенов.

Как отметил С.В.Аксенов, Республика Крым и Самарская область давно и плодотворно сотрудничают во многих областях. По его словам, братские отношения дают возможность реализовывать не только экономические проекты, но и идеологические. Сейчас, например, идет активная совместная работа по восстановлению памятников Великой Отечественной войны в Крыму.

«Мы сегодня лишь формализовали наши долгие дружеские отношения. Хочу сказать спасибо Николаю Ивановичу, всем жителям Самарской области за поддержку, понимание и за огромную помощь, оказанную Сакскому району республики», – отметил С.В.Аксенов

Н.И.Меркушкин: «Для всех нас соглашение очень важное: оно даст плюсы нам, Крыму, всей стране. Это и политические, и экономические, и культурные связи. Крым – прекрасное место для отдыха. Сейчас много людей посещают Крым, и этот процесс неумолимо будет двигаться вперед», – сказал глава региона.

Напомним, Правительство и жители Самарской области одними из первых откликнулись на события Крымской весны. 18 марта 2014 года жители региона собрали гуманитарную помощь и денежные средства. Первым проектом, который был реализован в рамках сотрудничества, стала реконструкция мемориального комплекса Девяти Героев Советского Союза в селе Геройское.

Мемориал реконструировали за 2,5 месяца: в июне 2014 года, накануне празднования Дня России, состоялось его торжественное открытие. Также была благоустроена территория вокруг монумента танка Т-34, обновлен постамент, уложена тротуарная плитка на дороге, ведущей к мемориалу, построена гранитная площадка на могилах героев. При поддержке Самарской области капитально отремонтировали детские сады и сельские школы. Учебные заведения получили новую мебель, оргтехнику, компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, учебники и художественную литературу. Также капитально отремонтировали терапевтическое отделение Сакской районной больницы, открыли там кабинет ультразвуковой диагностики.

Делегация Самарской области во главе с Губернатором Н.И.Меркушкиным провела деловые переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России И.В.Петришенко. На встрече обсуждались перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

В настоящее время между Самарской областью и Беларусью действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Оно было подписано в 2005 году. Как отметил И.В.Петришенко, с тех пор во всех сферах жизни произошли значимые изменения, особенно в экономике. «Вы поменялись, мы поменялись и не стоим на месте. Мы хотим, чтобы наши отношения развивались еще активнее. И у вас, и у нас потенциал огромнейший», – сказал посол.

Он рассказал о направлениях, которые в перспективе могут принести успех. В частности, посол отметил значительный рывок своей страны в медицинской сфере – особенно в трансплантологии и гемодиализе. Белорусской стороне есть что предложить в сфере АПК, автомобиле- и тракторостроении, науке и образовании, в сфере высоких технологий. Также Беларусь готова участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Самарской области.

Посол особо отметил, что программу дальнейшего взаимодействия необходимо проработать детально. «Чтобы все сферы, в которых мы могли бы сотрудничать, нашли свое отражение в программе», – подчеркнул И.В.Петришенко. Он также пригласил главу региона посетить Беларусь. В свою очередь, Губернатор предложил рассмотреть возможность организации белорусских производств в Тольятти, которой присвоен статус территории опережающего развития.

«Условия для компаний там очень хорошие. Посмотрите, какие белорусские производства можно локализовать в Тольятти, чтобы ваши производители активно выходили на российский рынок и рынки третьих стран», сказал Н.И.Меркушкин.

Также прозвучало предложение, чтобы в рамках подготовки к ЧМ-2018 самарская делегация посетила Беларусь, которая уже имеет опыт организации крупного спортивного мероприятия – недавно страна принимала чемпионат мира по хоккею. Идея была поддержана. По итогам встречи было принято решение обсудить все нюансы взаимоотношений, которые в итоге лягут в основу нового соглашения о сотрудничестве российского региона с Беларусью.

Отметим, что в настоящее время для этих целей создана рабочая группа по вопросам развития двустороннего сотрудничества. 22 мая, в Минске состоялось совместное заседание рабочей группы.

Особое внимание на встрече было уделено развитию сотрудничества в медицинской сфере, в частности, по вопросам оказания высокотехнологичной медицинской помощи и расширению медицинского туризма между Самарской областью и Беларусью. Также была достигнута договоренность до конца 2017 года разработать и подписать новый план совместных мероприятий, в котором будут отражены актуальные и перспективные направления взаимодействия.

В конце дня Губернатор Самарской области прокомментировал итоги пленарного заседания форума и работу делегации Самарской области на ПМЭФ-2017. «Президент выступил с рядом инициатив по поддержке бизнеса. В течении двух-трех месяцев Правительство страны проработает все механизмы этой поддержки. Изменения очень важные для развития как малого, так и среднего бизнеса, для улучшения инвестиционного климата в целом», – сказал глава региона.

Н.И.Меркушкин рассказал и об итогах своих рабочих встреч. «С Максимом Юрьевичем Соколовым мы обсудили тему дорожного строительства, строительства Фрунзенского моста. Как он нам и обещал, выделение дополнительных 500 млн рублей на этот объект в ближайшее время будет одобрено Государственной думой. Кроме того, мы обсудили с ним возможность дополнительного финансирования строительства Фрунзенского моста».

На встрече с министром транспорта также обсудили обеспечение самарского метро новым подвижным составом. Н.И.Меркушкин подчеркнул, что в ближайшие дни будет определено, в какой форме пройдет обновление парка техники. Вероятнее всего, будет заключен договор долгосрочного лизинга с минимальными платежами.

На ПМЭФ-2017 Губернатор обсудил тему «Авиакора» c О.В.Дерипаской. «Мы договорились после 12 июня еще раз встретиться и посмотреть, как совместными усилиями сделать так, чтобы у завода были дополнительные заказы», – отметил Губернатор.

Главной темой встречи Николая Меркушкина с генеральным директором госкорпорации «Ростех» стала ситуация на «АвтоВАЗе», которую, по словам главы региона, С.В.Чемезов знает досконально. «Сейчас есть точные данные – по итогам прошлого месяца рост продаж «АвтоВАЗа» составил 22% к маю прошлого года. Это очень хороший результат», – сказал глава региона. Он подчеркнул: если экономика России, как объявил на пленарном заседании ПМЭФ-2017 Президент России В.В.Путин, по итогам пяти месяцев выросла на 2,6%, то рост производства на АвтоВАЗе превысил 10%. Одновременно с ростом производства увеличилась и доля автогиганта на российском автомобильном рынке.

Также Губернатор рассказал, что в ходе форума поднималась тема крупнейших предприятиях региона, которые работают над выполнением крупных заказов. В частности, о ПАО «Кузнецов», которое имеет контракт с «Газпромом» по модернизации газотурбинных двигателей для газовых сетей компании. Также «Кузнецов» участвует в проекте «НОВАТЭКа».

«На этих предприятиях работает очень много людей, и для нас важно, как они будут развиваться дальше», – сказал Н.И.Меркушкин.

Во время рабочей встречи с председателем совета директоров ГК «Ренова» В.Ф.Вексельбергом обсудили инвестиционную программу компании по развитию коммунального хозяйства и теплоэнергетики региона.

Напомним, речь идет о модернизации систем водо- и теплоснабжения в Самаре и Тольятти, а также о вложении инвестиций в энергетику региона. Согласно подписанным документам, в течение нескольких лет «Ренова» инвестирует в экономику области несколько миллиардов рублей. Губернатор заверил, что все условия договора «Ренова» будет соблюдать. Через 3-4 года будет полностью модернизирована система водоснабжения и тепломагистрали Самары и Тольятти: «Для Самары и Тольятти это очень важная тема. В Ренове с уверенностью говорят, что не стоит опасаться: все договоренности они выполнят в срок».

В рамках ПМЭФ-2017 Н.И.Меркушкин обсудил с президентом и председателем правления Сбербанка России Г.О.Грефом проект «GM АвтоВАЗ» по реализации проекта по выпуску новой модели Chevrolet Niva.

Напомним, когда предприятие выведет производство Chevrolet Niva нового поколения на полную мощность, оно будет выпускать до 120 тыс. автомобилей в год. Планируется, что объем производства составит около 100 млрд рублей. В настоящее время ведется работа по предоставлению предприятию государственных гарантий. Гарантом, в частности, может стать «Сбербанк».

«Мы договорились, что на предприятии подготовят подробное обращение, и уже в середине июня будет встреча либо с Германом Оскаровичем Грефом, либо с его первым заместителем», – отметил Губернатор.