Стартовал Всероссийский конкурс по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология», который проводится Ассоциацией «Надежный партнер» совместно с «Российским экологическим обществом» при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

От Самарской области городской округ Сызрань участвует в номинации «Лучший проект по снижению негативного воздействия промышленных предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства на водные объекты». В этой номинации участвует еще 14 объектов из разных регионов России.

Цель этого конкурса – оказать содействие федеральным и региональным органам государственной власти в эффективной реализации национального проекта «Экология» в части выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных региональных практик и проектов для их дальнейшего тиражирования и масштабирования по всей стране.

В Сызрани очистные сооружения были построены в районе Образцовской площадки в 1967 году. Более 50 лет они очищают хозяйственно-бытовые стоки, сбрасываемые в реку Волга до необходимых по нормам показателей. За своей срок службы очистные сооружения фактически исчерпали свой потенциал. И вопрос об их реконструкции стоял очень остро. Благодаря федеральной программе «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, а в Самарской области реализующегося под контролем Губернатора Дмитрия Азарова, на данный проект было выделено из федерального бюджета более 180 миллионов рублей. Общая стоимость реализации проекта составила более 216 млн. рублей.

Ввод очистных сооружений в эксплуатацию позволит снизить сброс недостаточно очищенных сточных вод в Волгу на 11 362,90 тыс. куб. м ежегодно. На данной момент объект находится в высокой степени готовности и будет введен в эксплуатацию в 2020 году.

Чтобы поддержать этот проект, непроходимо перейти по ссылке https://topecopro.ru/project/municzipalnoe-kazennoe-uchrezhdenie-gorodskogo-okruga-syzran-syzranstrojzakazchik/