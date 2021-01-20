Самарская область улучшила свои позиции в рейтинге субъектов страны по уровню содействия развитию конкуренции. По итогам 2019 года губерния поднялась на 8 пунктов. За последние три года наш регион уверенно демонстрирует динамику роста, с 2017 года улучшив положение в рейтинге на 32 позиции.

«Создание действительно конкурентной среды должно сказаться, с одной стороны, на понижении стоимости предоставления услуг и товаров, с другой — на повышении их качества», — отмечал ранее Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Рейтинг ежегодно составляется министерством экономического развития Российской Федерации. Самарская область сегодня занимает 22 место по уровню содействия развития конкуренции среди 85 российских регионов.

Работа по формированию комфортной деловой среды проводится в Самарской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Наряду с развитием конкуренции, приоритетным направлением в деятельности областного правительства является снижение административных барьеров для малого и среднего бизнеса.

«По итогам 2019 года Самарская область улучшила свои позиции в Индексе административного давления, поднявшись на 20 пунктов. Мы двигаемся в правильном направлении, и проводимая работа дает положительный эффект. При этом мы не собираемся останавливаться на достигнутом и в 2021 году продолжим формировать в регионе благоприятный деловой и инвестиционный климат», – поделился планами министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2020 году по поручению Главы региона Дмитрия Азарова региональное минэкономразвития организовало серию трехсторонних встреч с представителями бизнес-сообщества и контрольно-надзорных органов: МЧС, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Государственной жилищной инспекции и др.

Такие круглые столы были направлены на выработку практических решений по снижению административных барьеров для бизнеса и улучшение позиций Самарской области в «Индексе административного давления – 2020».