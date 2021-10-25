Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов назвал принятые в двух столицах меры по противодействию распространению коронавируса необходимыми шагами для сохранения здоровья и жизни граждан.

Накануне стало известно, что власти Москвы и Санкт-Петербурга на период объявленных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года установили ограничительные меры для предотвращения скопления большого количества людей. Так, в Москве будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. В Санкт-Петербурге также закрывается вся непродовольственная торговля, за исключением аптек и продажи товаров первой необходимости, кафе и рестораны смогут работать только в режиме доставки и навынос. На неделю в обеих столицах закрываются салоны красоты, СПА, в банях смогут работать только помывочные зоны. Ветклиники будут оказывать лишь экстренную помощь. Бассейны, аквапарки, фитнес-центры закрываются. Театры и музеи смогут продолжить работу в режиме COVID-free: все посетители должны предъявлять документы о вакцинации, перенесенном заболевании или же медотводы. С ограничениями будут работать офисы предоставления госуслуг, ЗАГСы, стоматологии и т.д. Школьники уйдут на каникулы, студентов ждет дистанционное обучение.

- К сожалению, вакцинация против COVID-19 не приобрела 100% охвата, и из-за этого сейчас властям приходится вводить некомфортные меры противостояния распространению коронавирусной инфекции. Да, это все очень неудобно, однако только так можно разорвать цепь инфицирования. Другого способа противостоять пандемии в условиях отсутствия 100%-й вакцинации в мире еще не придумали, – сказал Михаил Романов.

Парламентарий также отметил, что такой локдаун на период школьных каникул предотвратит традиционно большие в это время скопления людей в туристических дистанциях обеих столиц, что убережет системы здравоохранения Москвы и Санкт-Петербурга от неимоверных перегрузок, сохранит их работоспособность и эффективность.

- Необходимо понимать, что врачи уже работают на износ. Мощности многих больниц эксплуатируются на грани возможностей. Ограничения вводятся в первую очередь для того, чтобы как можно меньшему числу людей пришлось испытывать прочность системы здравоохранения на себе. Не попал на каникулах в кинотеатр или в фитнес-центр – значит, не попал на больничную койку. Не сходил в кафе или в бассейн – избежал встречи с аппаратом ИВЛ. К сожалению, эпидемическая ситуация сегодня ставит эти варианты времяпрепровождения в прямую зависимость, – отметил Михаил Романов.

Депутат также подчеркнул, что при позитивном развитии событий за неделю ограничений удастся переломить отрицательную тенденцию роста числа заболевших.

- Ожидается, что пик эпидемии наступит к концу декабря. Для того, чтобы предотвратить введение жесткого локдауна на длинные новогодние праздники, достаточно мягких ограничений в рамках коротких ноябрьских каникул. Инкубационный период составляет как раз 5-7 дней, во время которых человек может чувствовать себя хорошо, но при этом оставаться носителем вируса и его переносчиком. По мнению экспертов в области вирусологии, одной нерабочей недели, во время которой количество социальных контактов должно снизиться как минимум вдвое, должно хватить для того, чтобы прервать цепь передачи вируса. Это спасет тысячи людей, – считает Михаил Романов.

Парламентарий также напомнил, что на федеральном уровне вводятся меры поддержки для работодателей – льготные кредиты под 3% годовых и гранты в размере одного МРОТ на каждого работника, отправленного в вынужденный отпуск.

- Эти меры господдержки позволят предпринимателям сохранить бизнес, рабочие места, не растерять сотрудников. Если все с пониманием отнесутся к вводимым ограничениям, властям не придется продлевать антиковидные меры. Тогда мы без тяжелых потерь преодолеем очередную волну пандемии и отметим новогодние праздники вне карантина и без масок, – сказал Михаил Романов.