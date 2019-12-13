Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор предупредил, что антисемитизм больше не следует рассматривать как чисто еврейскую проблему, поскольку он представляет более широкую угрозу для всего общества в целом. Об этом он заявил на конференции «После Галле: от слов к действиям против антисемитизма», организованном в Брюсселе Рабочей группой Европарламента по противодействию антисемитизму.

Напомним, что в октябре этого года двое мужчин устроили стрельбу из автоматического оружия возле синагоги в немецком городе Галле, в результате чего два человека погибли. Стрельба произошла в то время, когда еврейская община отмечала Йом-Киппур.

«Антисемитизм – это лишь симптом гораздо более острой проблемы, – подчеркнул Вячеслав Моше Кантор. – Когда на евреев нападают на улицах только из-за того, что они евреи – это по сути покушение на демократические ценности, закон и исполнительную власть».

«По мере того, как политический центр ослабевает и становится более хрупким, экстремистские группы, пропагандирующие нетерпимость, пытаются добиться политической власти, подрывая саму основу демократических обществ. Относиться толерантно к кризисной ситуации с антисемитизмом означает сделать экстремизм нормой. Кризисная ситуация с антисемитизмом – это скользкий путь к глобальной катастрофе. Нам необходимо осознавать эту угрозу и донести эту идею до безмолвствующего большинства», – отметил президент ЕЕК.

Мероприятие было организовано Рабочей группой Европарламента по противодействию антисемитизму (EP-WGAS) в сотрудничестве с Европейским еврейским конгрессом и организацией B’nai B’rith International.

Помимо Вячеслава Моше Кантора на мероприятии выступила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она объявила о создании новой рабочей группы, которая займётся проблемой роста антисемитизма в Европе, который, как она сказала, «представляет собой посягательство на всех нас».

«Обострившаяся проблема нуждается в более решительном ответе с нашей стороны. Антисемитизм – это яд для нашего сообщества. Мы будем сохранять бдительность. Более того, мы будем действовать на всех уровнях, принимая меры безопасности, а также через нашу систему образования и общественную дискуссию. Я очень серьёзно отношусь к развитию еврейской жизни», – добавила г-жа фон дер Ляйен.

«В этот переломный исторический момент мировые лидеры должны объединиться и действовать. Слов уже недостаточно. Необходимо составить дорожную карту и заключить соглашение о совместных действиях. Для этого необходимо, чтобы лидеры государств занялись этой проблемой на всех уровнях – законодательном, образовательном, правоохранительном и пенитенциарном. Как в случае с Галле, насильственный антисемитизм обычно провоцируют подстрекательства, наветы и мифы. В отношении разжигания антисемитской и других форм ненависти должен действовать режим нулевой толерантности. Те, кто сеют ненависть к евреям на словах должны получать более строгое наказание, пока от слов они не перешли к делу», – добавил Вячеслав Моше Кантор.

Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор является решительным сторонником глобального подхода к борьбе с антисемитизмом. Он выступил инициатором беспрецедентного мероприятия в честь Международного дня памяти Холокоста, приуроченного к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

23 января 2020 года в Иерусалиме состоится Пятый Всемирный форум памяти Холокоста. Около 40 глав государств уже подтвердили своё участие в этом уникальном мероприятии под названием «Помнить Холокост, бороться с антисемитизмом!». Оно организовано Фондом «Всемирный форум памяти Холокоста», который также возглавляет Вячеслав Моше Кантор, в сотрудничестве с Яд Вашемом и под патронатом Президента Государства Израиль Реувена Ривлина.

Среди мировых лидеров, которые на сегодняшний день подтвердили своё участие в этом историческом событии, – Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эммануэль Макрон, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Президент Италии Серджо Маттарелла.

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Европейский еврейский конгресс ( ЕЕК ) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

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На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба ЕЕК