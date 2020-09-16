Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор вошёл в список пяти евреев, оказавших наибольшее влияние на Израиль в уходящем 5780 году по еврейскому календарю (2019-2020 год). Список был составлен израильским изданием Ynet.

«От изменения облика Ближнего Востока до создания команды велогонщиков мирового уровня, переосмысления роли социальных сетей до привлечения мировых лидеров к борьбе против антисемитизма – эти пять людей внесли бесспорный вклад в жизнь Израиля за последние 12 месяцев», – говорится в материале Ynet под названием «Пять евреев, которые произвели сенсацию в Израиле в 5780 году».

Издание отмечает ключевую роль президента ЕЕК Вячеслава Моше Кантора в организации Пятого Всемирного форума памяти Холокоста – самого крупного мероприятия в Израиле до пандемии, которое прошло в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме.

«Это было самое крупное дипломатическое событие в истории страны. На фоне роста антисемитизма в мире и по случаю 75-летия со дня освобождения Освенцима почти 50 глав государств и мировых лидеров, включая президентов Франции, Германии, вице-президента США, президента России и британского принца Чарльза, съехались в Израиль.

Накануне Форума, который прошёл при поддержке президента Израиля Реувена Ривлина и мемориала «Яд Вашем», Вячеслав Моше Кантор заявил, что стремление бороться с антисемитизмом должно быть международным, а не только еврейским. Он призвал к созданию глобальной мировой коалиции лидеров, которые смогут сделать единогласное заявление, которое имело бы резонанс по всему миру: антисемитизм не приемлем в современном обществе», – отмечает издание.

В своих выступлениях на форуме мировые лидеры предостерегли от опасности антисемитизма и дали клятву бороться с ним и любыми проявлениями нетерпимости, а также сохранить память о Холокосте.

«В качестве президента Европейского еврейского конгресса, а также основателя и президента Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор находится на переднем крае борьбы с антисемитизмом на протяжении уже более 15 лет. В качестве еврейского лидера в один из самых нестабильных периодов истории еврейской диаспоры он работает на сохранение еврейской жизни в диаспоре, защиту европейского еврейства и укрепление его позиций в общемировом масштабе», – говорится в материале Ynet.

После завершения Пятого Всемирного форума памяти Холокоста Вячеслав Моше Кантор подвёл его итоги таким образом: «Нам удалось включить важность борьбы с антисемитизмом в общемировую повестку. Следующим шагом должен стать скоординированный и чётко проработанный международный план действий».

С начала вспышки коронавируса, по данным Центра Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете, в мире наблюдается существенный рост антисемитских настроений и агрессивных проявлений антисемитизма, включая возвращение «кровавых наветов». Рост подобных настроений отмечается также в социальных сетях, в заявлениях политиков и СМИ. Такое развитие событий, наряду с борьбой с экономическими и социальными последствиями кризиса, увеличивает необходимость реагирования на рост популизма, ненависти и экстремизма.

В список Ynet, помимо Вячеслава Моше Кантора, также вошли зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, основатель социальной сети Фэйсбук Марк Цукерберг, израильско-канадский бизнесмен и миллиардер Сильван Адамс, и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

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Европейский еврейский конгресс ( ЕЕК ) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

На фото: Вячеслав Кантор на Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме

Источник: Пресс-служба ЕЕК