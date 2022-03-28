С такой инициативой выступило Росрыболовство.

Рыбную отрасль может затронуть госрегулирование цен. Опасаясь резкого подорожания, Росрыболовство обсуждает возможность фиксации стоимости рыбы в рознице на внутреннем рынке. Этот вопрос агентство прорабатывает с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями.

Механизм будет аналогичен тому, что был использован в декабре 2020 года для цен на сахар и подсолнечное масло. Тогда производители и ритейлеры договорились с властями о том, что цена сахара в рознице не превысит 46 рублей, подсолнечного масла – 110 рублей.

Участники рынка сообщили изданию, что сейчас оптовая стоимость минтая составляет 120–130 рублей за 1 кг, в то время как две недели назад килограмм стоил 90 рублей. Как отмечает один из источников «Ъ», на стоимость рыбы на внутреннем рынке влияют экспортные цены. По словам управляющего группой компаний «Доброфлот» Александра Ефремова, за последний месяц цена на российскую рыбу на внешних рынках выросла на 40%, поэтому ее выгоднее продавать за рубеж.

В свою очередь замдиректора управляющей компании «Норебо» считает, что фиксировать цену стоит только по социальным позициям – на сельдь и скумбрию. При этом он признался, что не понимает, как будет работать подобный механизм, так как рыба – это не продукт первой необходимости.