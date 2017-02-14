14 февраля Самарскую область с рабочим визитом посетит заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестаков.

В рамках визита руководитель Росрыболовства проведет совещание по проблемным вопросам и перспективам развития рыбохозяйственного комплекса приволжских субъектов Российской Федерации. В работе совещания примут участие представители Федерального агентства по рыболовству, руководители его территориальных управлений, региональных отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, рыбопромышленных предприятий, отраслевых научно-исследовательских институтов, а также туристического бизнеса. Всего – около 80 представителей более чем 15 приволжских регионов.

В рамках визита И.В. Шестаков также примет участие (15.00-17.00) в торжественном открытии завода «Возрождение» по воспроизводству молоди стерляди и щуки в с. Екатериновка Безенчукского района Самаркой области.

В мероприятиях запланировано участие заместителя председателя Правительства Самарской области – министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области А.П. Попова.