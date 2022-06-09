Цели уничтожались из штатного оружия на дистанциях от 300 до 1000 метров.

Под Самарой на Рощинском полигоне прошло учение снайперских пар мотострелковой бригады общевойсковой армии, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В учении приняли участие 50 снайперов. Цели уничтожались из штатного оружия на дистанциях от 300 до 1000 метров. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации — взрывпакеты, дымовые шашки, холостые боеприпасы.

Снайперы учились оборудовать ложные огневые позиции, скрытно передвигаться по пересеченной местности, стрелять на большие дальности в условиях ветра, действовать при внезапной встрече с противником. Особое внимание уделялось умению снайперов максимально эффективно применять навыки маскировки и использования приборов наблюдения.