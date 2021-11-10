В четверг, 11 ноября, Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу ценового регулирования на рынке продовольственных товаров Самарской области.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, на оперативном совещании в Правительстве Глава региона дал поручение провести мониторинг цен на хлебобулочные изделия, «борщевой набор», овощи и другие категории продуктов в крупнейших торговых сетях и оптовых компаниях, а также проанализировать ситуацию по запасам продовольствия.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что контроль цен актуален для абсолютного большинства регионов России, но его первостепенная задача – защитить интересы жителей Самарской области.

«Меня волнуют те сложности и проблемы, с которыми сталкиваются жители нашего региона. Мы четко должны понять ситуацию, наметить совместную работу с территориальными органами федеральной власти, муниципалитетами, принять меры, которые позволят стабилизировать ситуацию, добиться изменений в нынешних ценовых параметрах, чтобы это стало заметным для жителей региона», — отметил Губернатор.

Глава региона подчеркнул, что это непростая задача, но выразил уверенность в том, что при слаженной работе всех структур удастся добиться ощутимых результатов.