Первый день работы МАКС-2017 был ознаменован подписанием ряда весомых контрактов на поставку отечественных самолётов. Так в присутствии Владимира Путина подписан твёрдый контракт на поставку 20 лайнеров Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии». Трёхстороннее соглашение подписали генеральный директор компании «Аэрофлот – российские авиалинии» Виталий Савельев, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и президент «Объединённой авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь.

Согласно контракту, в период с лета 2017 года по июль 2018 года будет поставлено 20 воздушных судов, в результате чего парк «Аэрофлота» увеличится до 50 лайнеров типа SSJ100. Лайнеры будут иметь салон с двухклассной компоновкой: 12 мест бизнес-класса и 75 мест экономического класса.

Как отмечает сайт KM.RU , эксперты сходятся во мнении, что эта сделка положительно скажется на развитии отечественного авиапрома.

«Заключение такого контракта – это хорошо и здорово как для «Аэрофлота», так и для всей российской экономики и развивающегося авиастроения, – заявил порталу Speakercom главный научный сотрудник института экономики РАН, доктор наук, профессор Никита Кричевский. – На протяжении нескольких лет заводы ОАК будут обеспечены работой и заказами, а у людей будут стабильные рабочие места и гарантированная заработная плата. Кроме того, сами компании будут платить дополнительные налоги в бюджет, а на выходе «Аэрофлот» будет оказывать авиатранспортные услуги на самолетах российского производства».

По словам эксперта, потребительские качества у самолета Sukhoi Superjet очень высокие – воздушное судно в лучшую сторону отличается от аналогичных машин западного производства.