Публичное акционерное общество «Тольяттиазот», крупнейший производитель аммиака в России, и ООО «Газпром межрегионгаз Самара» – основной поставщик природного газа на территории Самарской области, в конце декабря 2019 г. заключили соглашение о поставках газа, являющегося основным сырьем для производства азотных удобрений, на 3 года.

Комментируя подписание соглашения, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Виталий Коротких отметил: «Мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми потребителями Самарской области, естественно, и с Корпорацией «Тольяттиазот». Трехлетний контракт позволяет обеим компаниям планировать свои производственные цепочки на перспективу, качественно отработать бизнес-процессы, оптимизировать их, а не передоговариваться на новые условия каждый год. «Газпром межрегионгаз Самара» будет предоставлять услуги для Тольяттиазота по принципу «одного окна», обеспечивая стабильность, бесперебойность и безаварийность поставок. Мы договорились, что будем развивать сотрудничество и по другим направлениям. Речь идет в первую очередь про эксплуатацию газовых сетей, проектирование, строительно-монтажные работы, поставку специализированного оборудования. Эти договоренности позволят нам развивать прочую деятельность компании «Газпром газораспределение Самара».

Генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов подчеркнул значимость данного события для предприятия: «Первый раз в истории Тольяттиазота подписан трехлетний контракт на поставку газа. Важно, что это произошло на выгодных обеим сторонам условиях, хотя переговоры были длительными и непростыми. Одним из существенных условий данного договора является то, что Тольяттиазот будет покупать 100% потребялемого газа у компании «Газпром межрегионгаз Самара», для нас это гарантия поставок, надежность производства и снабжения его сырьем, а также возможность обеспечить управляемую экономику нашего предприятия в части ее себестоимости. Мы очень рады этому историческому событию и надеемся на эффективную работу между нашими компаниями и в будущем».

ТОАЗ и ранее являлся крупнейшим потребителем газа в Самарской области, однако закупал его либо по краткосрочным контрактам (не более 1 года), либо на бирже.