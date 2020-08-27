В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в России запущен уникальный проект, это поддержка граждан и бизнеса на Дальнем Востоке. Это две программы – «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека». Когда под 2% можно взять ипотеку.

Сегодня человек, который обращается за ипотекой, может решить свои проблемы без участия чиновников, онлайн.

Так и сделал предприниматель Михаил Утробин, он получил дальневосточный гектар и на земле создал ферму. О своих проблемах и идеях Утробин поделился на встрече с премьер-министром России Михаилов Мишустином а также другими участниками программы дальневосточный гектар или «Дальневосточная ипотека».

Как пишет Молодой дальневосточник XXI век встреча состоялась 18 августа в Благовещенске.

Утробин взал слово на встрече и сказал следующее:

“В прошлом я не занимался сельским хозяйством. В итоге за три года я из офисного клерка – в прошлом был управляющим по Дальнему Востоку одной коммерческой компании, наёмным рабочим – я переквалифицировался в предпринимателя, ведущего деятельность на земле. У меня сейчас порядка 20 голов крупного рогатого скота, помимо производства сырого молока своя переработка. Мы производим йогурты, сыры, кефиры и всё прочее, что можно сделать из молока.

В итоге сейчас я понял, что идею, которая изначально родилась, нужно масштабировать. Для этого мне не хватает дополнительной земли. Мне очень понравился механизм, по которому я её изначально взял, – это реально очень легко, просто и доступно. Предложение следующее: тем людям, кто уже освоил землю, возможно ли предоставить дополнительно землю, для того чтобы мы дальше поднимали земли, которые не используются? Для того чтобы кормить свои семьи, кормить свой край, развивать свой регион и страну?”

Мишустин поддержал инициативу Утробина и поручил посмотреть на этот счёт нормативную базу.

Кроте этого на встрече фермер-предприниматель рассказал о своих успехах по реализации продукции, в частности он рассказал, что использует для продвижения своей продукции социальные сети. Подписчики напрямую контактируют с владельцем бизнеса. Также Утробин ведет блог где рассказывает покупателям о всех этапах производства молочной продукции.