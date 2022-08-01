Компания «Версаль» открыла в Самаре новую фабрику по серийному производству мебели. Средства на приобретение оборудования предоставлены из федерального и регионального фондов развития промышленности.

На новой фабрике изготавливают шкафы, тумбы, столы и зеркала полностью из отечественных материалов. Мощность производства составляет 20 тысяч мебельных изделий в месяц.

Инвестиции в создание фабрики составили 51,2 млн рублей, из них 14,8 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) и еще 6,3 млн рублей – Фонд развития промышленности Самарской области. Средства выделены в виде льготного займа по федерально-региональной программе «Проекты развития».

«Наша компания работает с 2018 года. Сейчас мы решили увеличить объемы производства, преобразив цех мебели в полноценную фабрику. Благодаря займу ФРП мы приобрели современное оборудование, создали 15 дополнительных рабочих мест, в 2 раза нарастили мощности производства и теперь надеемся увеличить долю отечественной мебельной продукции как в Поволжье, так и в России в целом», – рассказал директор ООО «Версаль» Артём Томилин.

В 2021 году, по оценке Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, доля мебели отечественного производства составляла 60%. Новое производство нацелено увеличить этот показатель на 2%, заместив импорт.

Компания планирует направлять готовую продукцию в сеть строительных магазинов «Максидом», а мебель для ванных комнат – в сети сантехники и керамогранитной плитки «Керранова плюс» и «Торговый дом керамики».

Правительством Самарской области оказывается всесторонняя консультационная поддержка промышленных предприятий по вопросам получения льготного целевого займа из федерального Фонда развития промышленности. На сегодня, начиная с 2015 года, в регионе профинансировано 24 инвестиционных проекта на сумму 4,2 млрд. рублей, в том числе 3 из них по совместным программам федерального и регионального фондов.

«Если необходимая предприятию сумма займа не превышает 100 миллионов рублей, получение поддержки возможно через региональный ФРП. Заем из самарского фонда в сумме от 5 до 100 миллионов рублей можно использовать для стимулирования инновационной деятельности промпредприятий и внедрения наилучших доступных технологий в сфере промышленности. Работа федерального и регионального ФРП, предоставление совместного финансирования по-прежнему остается ключевым инструментом поддержки предприятий», – прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

ООО «Версаль» – это технологичное предприятие мебельной отрасли, продуктом которой является как серийная мебель под брендом заказчика и собственным брендом, мебельные детали для реализации через сети DIY, выставочные стенды, так и изготовление мебели или деталей по индивидуальным техническим заданиям заказчика.

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентной продукции. Программа «Станкостроение» рассчитана на выпуск в России средств производства, оборудования и станков. «Конверсия» стимулирует производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения. Программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации производства конечной российской продукции, «Маркировка товаров» – дать возможность производителям установить оборудование для прослеживаемости продукции, «Лизинг» – обеспечить финансирование части аванса на приобретение оборудования, «Цифровизация промышленности» – помочь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Программа «Производительность труда» дает возможность реализовать меры по повышению производительности на предприятии. Программа «Приоритетные проекты» позволяет финансировать крупные проекты по производству критически важной продукции.

Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным программам. Одна из них – «Проекты лесной промышленности» – позволяет получить финансирование на приобретение деревообрабатывающего оборудования.

В ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме помогает предприятиям выбрать программу Фонда, способы участия в конкурсах господдержки, в т.ч. на заключение Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и на компенсацию процентной ставки по инвесткредитам.

Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации путём преобразования Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития».

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Департамент внешних коммуникаций Фонда развития промышленности: +7-495-789-4730, доб. 146, press@frprf.ru, http://www.frprf.ru/