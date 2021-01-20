Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов назвал актуальными законы, одобренные сегодня Государственной Думой в первом чтении. Парламентарий подчеркнул, что большинство рассматриваемых сегодня в парламенте инициатив являются результатом мониторинга правоприменительной практики и основаны на реальных обращениях граждан, требующих законодательного решения той или иной проблемы.

Так, депутаты поддержали законопроект, уточняющий случаи, когда убытки в связи с ограничением прав собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков должны возмещаться в полном объеме. Проект Закона «О внесении изменений в статью 57 Земельного кодекса Российской Федерации», внесенный Правительством РФ, относит к таким случаям перевод земельного участка из состава земель одной категории в другую для создания или расширения особо охраняемой природной территории без изъятия земли у правообладателя, либо в связи с установлением, изменением границ населенного пункта или включением земельного участка в границы населенного пункта.

Законопроект был разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 5 марта 2020 г., согласно которому ряд норм Земельного кодекса РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в части положений о возмещении убытков в случае ограничения прав собственника земельного участка правомерными действиями органа государственной власти или органа местного самоуправления в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территорий, так как в силу своей неопределенности эти нормы не позволяют однозначно определить условия такого возмещения. Постановление было вынесено по результатам рассмотрения жалобы жительницы Новгородской области, являвшейся собственником земельного участка с установленным на момент его приобретения в 2009 году видом разрешенного использования “для индивидуального жилищного строительства” и кадастровой стоимостью чуть менее 6 млн рублей. Правительством Новгородской области были приняты постановление от 13 января 2015 года N 1 “Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения “Хутынский Варлаамов монастырь (руины), XVI в.”, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон” и постановление от 28 ноября 2016 года N 417 “Об утверждении границ объединенной зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения “Хутынский Варлаамов монастырь (руины), XVI в.” и объекта культурного наследия регионального значения “Лисицкий монастырь, вторая половина XIV (?) – вторая половина XVIII века (следы)”, расположенных на территории Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данной зоны”, установившие границы зон охраны названных в них памятников истории и культуры. Вследствие принятия указанных постановлений значительно было ограничено право собственности на земельные участки в зависимости от их расположения на территории и в охранной зоне объекта культурного наследия, зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоне охраняемого природного ландшафта. В частности, запрещены изменение существующих или исторически сложившихся границ и разделение земельных участков, капитальное строительство, реконструкция существующих зданий и сооружений с увеличением их габаритов, размещение со стороны улиц перед линией застройки вспомогательных и хозяйственных строений (включая гаражи), размещение древесных насаждений (в том числе защитных насаждений, древесных питомников, плодовых садов), не соответствующих исторической пространственной структуре ландшафта и ухудшающих условия зрительного восприятия объекта культурного наследия. Кроме того, установлены требования к высоте, архитектурному решению, строительным материалам и колористике зданий, к ограждению земельных участков, к вспомогательным и хозяйственным строениям.

В результате кадастровая стоимость участка снизилась до 1 рубля. Посчитав, что этим ей причинены убытки, подлежащие взысканию на основании оспариваемых положений, собственница обратилась в Тверской районный суд города Москвы с исковым заявлением к Министерству финансов Российской Федерации. Решением суда требование истицы было оставлено без удовлетворения. Однако Конституционный суд встал на сторону заявительницы, что и стало основанием для внесения изменений в действующее законодательство.

Михаил Романов выразил мнение, что законодательные предписания в сфере гарантий права собственности должны обладать максимальной степенью ясности, не допускающей их противоречивого толкования в правоприменительной практике.

- Предусмотренные законопроектом изменения позволят полностью возмещать убытки, возникающие из-за ограничения прав на землю в связи с установлением зон с особыми условиями использования, сервитута, резервированием земельного участка для государственных и муниципальных нужд, изменением его целевого назначения. С учетом того, что в подобных случаях действия органов государственной власти или органов местного самоуправления носят по отношению к правообладателям земли принудительный характер, закон должен по-настоящему эффективно защищать права собственников на адекватное возмещение убытков в связи с ограничениями пользования собственностью, – подчеркнул Михаил Романов.

Парламентарий также прокомментировал принятие в первом чтении законопроекта об особенностях регулирования деятельности детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам. Законопроект был внесен в Государственную Думу Президентом РФ Владимиром Путиным в начале декабря 2020 года, корректировки коснутся Закона “Об образовании”. Согласно инициативе, предлагается учитывать результаты обучения в детской школе искусств при приеме в профильные училища и вузы. Данные положения направлены на приоритетный прием на обучение по этим образовательным программам наиболее одаренных поступающих.

Согласно законопроекту, за порядок осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств будет отвечать Министерство культуры РФ по согласованию с Министерством просвещения РФ. Кроме того, инициативой предлагается наделить Минкультуры полномочием определять контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств за счет федерального бюджета. Также законопроект вводит дифференцированную, то есть балльную оценку знаний и навыков абитуриентов при поступлении в учебные заведения творческой направленности.

- Эта инициатива разработана по просьбе педагогического и родительского сообщества. Действующее законодательство не позволяло учитывать результаты дополнительного образования детей в специализированных художественных образовательных учреждениях при поступлении в профильные училища и вузы, а ведь это несправедливо и по отношению, и к детям, и к родителям, которые тратят немало сил для того, чтобы закончить музыкальную или художественную школу. При этом родители несут и материальные затраты. Такие сверхурочные занятия должны считаться не кружками или мероприятиями по организации досуга, а иметь полноценный статус предпрофессионального образования. Если ребенок занимался несколько лет, например, в музыкальной школе, знакомился с историей музыки, изучал сольфеджио, овладевал исполнительским мастерством, целенаправленно строя свой образовательный путь по данному профилю, он должен иметь бесспорные преференции при поступлении в соответствующее среднее или высшее учебное заведение. Законопроект также положительно скажется и на подведомственности школы искусств – они перейдут из преимущественно муниципального подчинения в региональное, что должно позитивно отразиться на их финансировании и на кадровом составе.

Традиционная отечественная трехуровневая система художественного образования, в том числе основанная на балльной оценке абитуриентов, обеспечит преемственность реализации образовательных программ по творческим специальностям, повысит уровень и качество подготовки обучающихся, – подчеркнул Михаил Романов.