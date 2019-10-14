9 октября 2019 года принято постановление правительства РФ, утверждающее принципы модернизации первичной медико-санитарной помощи. Минздрав России разъяснил субъектам, как в РФ планируется внедрять единые подходы к формированию заработной платы работников сферы здравоохранения в субъектах.

«Ситуация в некоторых регионах вызывает у нас обеспокоенность. Минздрав России в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников», — сообщила «Известиям» министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

За последние несколько месяцев в нескольких регионах страны врачи и медсестры в открытую выступали за повышение зарплат и уменьшение нагрузки, обещая в противном случае уволиться. Минздрав России направлял в субъекты комиссии для того, чтобы разобраться в ситуации, и все случаи в региональных учреждениях разрешались на уровне субъектов, без увольнений. При этом вопрос оплаты труда медицинских работников является острым, за сложившуюся ситуацию в здравоохранении критикуют и вице-премьера правительства Татьяну Голикову, и министра здравоохранения Веронику Скворцову.

На совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения, президент Владимир Путин также призвал не допускать ситуаций в регионах, когда врачам повышают оклад, но при этом снижают или совсем отменяют доплаты, которые предусмотрены в их заработной плате. Кроме того, для субъектов характерно еще и то, что компенсационные и стимулирующие части зарплаты могут выплачиваться на разных уровнях — из регионального бюджета или на уровне самого медучреждения, что также создает возможности для злоупотреблений руководителей регионального здравоохранения.

Скворцова отмечала, что в регионах складывается «тревожная ситуация» с оплатой труда медицинских работников, так как во многих субъектах создаются «необоснованные элиты, получающие огромные деньги». Это происходит из-за того, что стимулирующие выплаты в зарплатах этих специалистов в регионах не ограничены и могут составлять до 80% в структуре зарплаты. В то время как другие врачи вынуждены брать 2–3 ставки, так как работают на окладе, составляющем лишь 20% от обещанных денег. Больше всего от такого несправедливого распределения, по словам министра, страдают молодые специалисты, которые пока еще не имеют оснований и опыта на то, чтобы получать значительные стимулирующие выплаты.

На встрече с президентом Путиным Скворцова предложила меры по решению проблем с заработной платой врачей в регионах. При этом, как отметила министр, обеспечение прозрачности формирования заработной платы за счет перехода на единые отраслевые и федеральные требования на первом этапе не потребует дополнительных бюджетных средств.

Основной задачей регионов в настоящий момент Минздрав России видит анализ инфраструктуры систем оказания первичной медико-санитарной помощи до 15 ноября. В первую очередь речь идет о транспортной доступности, анализе путей до медицинской организации, а также о самой инфраструктуре первичного звена здравоохранения в субъектах. К 10 января 2020 года субъекты федерации должны представить в Минздрав региональные программы модернизации.

Скворцова отметила, что региональные власти (губернаторы и местные министры здравоохранения) отвечают за отсутствие искажений той информации, которая будет представлена в Минздрав. «Главы регионов и региональных министерств несут персональную ответственность за проводимую работу», — подчеркнула министр.