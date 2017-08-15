Самарская область перешагнула символический рубеж по намолоту зерновых – убрано 1 млн. 100 тыс. тонн зерна. Уборочная кампания ведется всеми 27 муниципальными районами области.

Средняя урожайность зерновых в регионе составляет более 35 ц/га, что на 10 ц/га выше уровня прошлого года. Среди регионов ПФО – это один из самых высоких показателей.

Среди 27 муниципальных районов области лидерство держат: Хворостянский (намолочено 111,6 тыс. тонн) и Большеглушицкий (105,1 тыс. тонн) районы. За ними следуют хлеборобы Большечерниговского района, которые уже готовы перешагнуть стотысячный рубеж – у них 91,7 тыс. тонн.

По урожайности лидирует Кошкинский район – 39,7 центнеров с гектара. В тройке лидеров – Ставропольский район, здесь 38,9 центнера с гектара, и Хворостянский – 38,6.

На сегодняшний день аграриями области убрано 72% озимого клина. Всего же от общей площади зерновых в регионе убрано более 30%. Специалисты отмечают рекордно высокую урожайность зерновых в Самарской области в этом году.

Уборку озимых закончили или находятся в ее заключительной стадии уже половина районов области, основные работы по уборке озимых сейчас ведутся на северо-востоке региона, а ряд южных районов области уже приступил к севу озимой ржи под урожай 2018 года.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области А.П. Попов: «Учитывая благоприятную погоду, уборочные работы аграриями области ведутся высокими темпами. На поля выведено максимальное количество уборочной техники. На ближайшие дни прогноз погоды очень хороший и это дает уверенность, что темпы работ сохранятся, и аграрии смогут собрать хороший урожай зерновых».

Напомним, что в 2012 году в своем послании Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин отметил: «Урожайность в Самарской области – не более 60% от уровня 70-80-х годов прошлого века: если тогда получали 18-21 центнер с гектара, то сейчас около 14. Одна из причин низкой урожайности – слабое использование удобрений. На единицу площади их используется в 5 раз меньше, чем в Нижегородской области, в 8 раз меньше, чем в Татарстане, и в 10 раз меньше, чем в Мордовии. В большинстве районов практически полностью прекратилось внесение органических удобрений. (В 80-е годы вносилось по 2,2-2,3 тонны на гектар)».

На сегодняшний день в Самарской области сложился значительный рост урожайности по озимой пшенице, как основной культуры, которая обеспечивает продовольственную безопасность Самарской области. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области А.П.Попова, добиться существенного повышения урожайности удалось благодаря комплексной и целенаправленной работе. «В основе повышения урожайности стоят несколько факторов. Прежде всего, это качественные, кондиционные семена, увеличение на 33% за два года объемов применения минеральных удобрений, использование современных высокоурожайных сортов сельхозкультур, а также модернизация машинно-тракторного парка. Более 500 тысяч га земель за четыре года возвращены в сельхозоборот. Немаловажную роль в увеличении объемов растениеводческой продукции играет и государственная поддержка АПК – за 5 лет из федерального и из регионального бюджетов на развитие сельского хозяйства в Самарской области выделено в общей сложности 50 млрд. рублей», – подчеркнул министр.