«Балтика» продолжает укреплять свои лидирующие позиции на пивоваренном рынке России, в том числе за счет продуманной политики в Сибирском федеральном округе (СФО): только в 2018 году инвестиции в развитие завода «Балтика-Новосибирск» составили 265 млн рублей — большая часть суммы была направлена на возведение собственных очистных сооружений. Ларс Леманн, президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа, в первую рабочую неделю проинспектировал ход строительства важного экологического объекта, познакомился с работой новосибирского филиала и обсудил особенности стратегии продаж в регионе.

Общий объем инвестиций в строительство, развитие и повышение экологической безопасности завода «Балтика-Новосибирск» с 2007 года составил более 5 млрд рублей. На сегодняшний день на площадке одного из самых современных и крупных предприятий отрасли в Сибирском федеральном округе (СФО) производится более 50 сортов пива. Мощность предприятия составляет 4,6 млн гл пива в год. Филиал не только удовлетворяет потребности населения в качественных напитках, но и вносит вклад в благополучие общества, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков региона и участвует в реализации стратегической программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего».

Новый очистной комплекс должен стать одним из драйверов для реализации поставленных целей компании «Балтика» в сфере экологии. В ходе визита Ларс Леманн отметил высокую степень готовности объекта, запуск в эксплуатацию которого запланирован на конец второго квартала 2019 года. Сооружения позволят заводу значительно снизить нагрузку на муниципальные системы очистки, а также до 15% сократить потребление природного газа за счет сбора и использования биогаза, получаемого в процессе обработки промышленных стоков предприятия.

В ходе рабочего визита Ларс Леманн также познакомился с коллективом предприятия и посетил все производственные цеха пивоварни: от варочного отделения до линий розлива и склада готовой продукции. Руководители подразделений, в свою очередь, поделились с президентом свежими кейсами и успехами, обсудили планы развития предприятия. Особое место в программе мероприятий заняла встреча с командой отдела продаж филиала, которая успешно реализует коммерческую стратегию с учетом новосибирской специфики: именно Новосибирск считается родиной магазинов разливного пива — сейчас в городе насчитывается более 1000 таких точек.

Чтобы ближе познакомиться с особенностями рынка, Ларс Леманн посетил как магазины крупных специализированных торговых сетей, островки продажи пива в супермаркетах, так и небольшие пивные бутики и торговые точки формата «у дома». Также он побывал на заводе, где были созданы и производятся краны-пеногасители. Такие устройства для розлива пива из кег позволяют без пены и с полным сохранением качества разливать пиво в пластиковые бутылки. С изобретения этого устройства и началась российская история рынка разливного пива навынос.

Ларс Леманн, президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа: «Я очень впечатлен знакомством с производством и командой филиала «Балтики» в Новосибирске, огромное уважение вызывает высокий профессионализм сотрудников, а также то, как тщательно здесь подходят к вопросам безопасности. Безусловно, «Балтика» сегодня — лидер пивоваренного рынка России, и новосибирский филиал также показывает поразительные результаты. В отличие от завода в Малайзии, где я работал ранее, новосибирский завод – один из самых молодых, он построен в 2008 году, и это наглядно отражается в его оснащении, цехах и автоматизированных линиях.

В отличие от Малайзии, в России широко востребована ПЭТ-упаковка. Здесь распространена в том числе и розничная продажа пива навынос, чего также нет на азиатских рынках. Изучение реалий Новосибирска, откуда по всей территории России распространился сегмент разливного пива навынос, позволит быстрее погрузиться в специфику и тренды отрасли в регионе Восточная Европа, за развитие которого я теперь отвечаю в Carlsberg Group».

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Ларс Леманн, назначен членом Исполнительного комитета Carlsberg Group, исполнительным вице-президентом по региону Восточная Европа и президентом ООО «Пивоваренная компания «Балтика». Ларсу 52 года, он датчанин, начал свою карьеру в Carlsberg Group в 2003 году. С тех пор он занимал несколько разных позиций, включая должность вице-президента по коммерческим вопросам региона Восточная Европа, также он отвечал за подразделение, занимающееся экспортом, лицензионным производством и продажами в магазинах беспошлинной торговли. С 2016 года Ларс занимал должность генерального директора Carlsberg Malaysia. На посту исполнительного президента Carlsberg Group по региону Восточная Европа и президента «Балтики» Ларс Леманн сменил Яцека Пастушку, который возглавил в Carlsberg Group регион Западная Европа.