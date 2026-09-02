Дела на фронте у наших противников идут все хуже. Последней надеждой врага остается расчет на внутреннюю дестабилизацию России. В ходе информационной войны внешний враг пытается посеять панику, раздор и смуту среди граждан России, об этом пишет Информационное агентство «Московский монитор» .

Но есть и внутренние враги. Мы активно следим как идут выборы в родной Самарской области.

Например, действующий депутат Госдумы Михаил Матвеев 24 февраля 2022 года в своем Telegram-канале разместил обращение Владимира Зеленского. Парламентарий поддержал репостом главаря нацистского режима. Спустя несколько дней данные посты он также удалил, но интернет помнит все.

https://tgstat.ru/channel/@matveevkomment/1965

Сегодня на ЛБС дела идут все лучше, российская армия продвигается. Удары ВО РФ по вражеской инфраструктуре становятся с каждым днем результативней. Мы побеждаем. Но внутренние враги продолжают свою войну против России.

От лица ветеранов СВО мы призываем: «Не дайте себя обмануть!»

Действующие бойцы российской армии записали видео на ЛБС с таким же призывом.