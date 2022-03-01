28 февраля депутаты областного парламента – первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина, заместитель председателя комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Юлия Хаджиева, заместитель председателя комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Евгений Чудаев, депутат Михаил Натальчук посетили два пункта временного пребывания, где разместились переселенцы из ДНР и ЛНР, прибывшие в Самару 25 февраля.

28 февраля депутаты областного парламента посетили два пункта временного пребывания, где разместились переселенцы из ДНР и ЛНР, прибывшие в Самару 25 февраляВизит депутатов – это продолжение большой слаженной работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе. Депутаты фракции одни из первых отправили гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик, лично сопровождали груз до места назначения, встречали на вокзале людей, прибывших из Украины, помогали в размещении. Сейчас депутаты распределили кураторство за всеми пунктами временного пребывания, чтобы помогать вынужденным переселенцам по всем вопросам.

На базе отдыха «Дубки» в г.о.Самара сейчас живут 152 человека, из которых 84 ребёнка. Депутаты привезли необходимую бытовую технику, фрукты, предметы гигиены, пообщались с людьми, выяснили, чем ещё нужно помочь.

28 февраля депутаты областного парламента посетили два пункта временного пребывания, где разместились переселенцы из ДНР и ЛНР, прибывшие в Самару 25 февраляКак рассказала первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова: «Мы договорились с Губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым, что депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» возьмут под опеку на кураторство каждый пункт временного пребывания. Здесь, в «Дубках», мы видим, что очень много детей, есть беременные женщины, пожилые люди, поэтому сегодня привезли то, что нужно в первую очередь. Сейчас будут отрабатываться персональные потребности. Коллеги-депутаты фракции перечисляют средства на благотворительный счёт, чтобы оперативно реагировать и адресно помогать людям. Есть пункты сбора благотворительной помощи, поэтому любой житель нашего региона может присоединиться к важной деятельности».

28 февраля депутаты областного парламента посетили два пункта временного пребывания, где разместились переселенцы из ДНР и ЛНР, прибывшие в Самару 25 февраляПредседатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина подчеркнула: «Это не разовая помощь, это будет постоянное сопровождение людей столько, сколько потребуется. Под депутатским патронажем находятся и «Космос-2», и реабилитационный центр «Преодоление» в Тольятти. Мы работаем в постоянном взаимодействии с директорами учреждений, с муниципальными органами власти. Единой командой отрабатываем все задачи, чтобы создать максимально комфортные условия людям, которые приехали в наш регион».

Депутат Самарской Губернской Думы Михаил Натальчук также в числе первых отреагировал на нужды людей. «Конечно, мы будем участвовать самым активным образом в судьбах людей, регулярно помогать тем, что им необходимо. Надеюсь, присоединятся и другие коллеги, депутаты городских Дум и райсоветов, социально ответственный бизнес» – отметил он.

Заместитель главы – руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки г.о.Самара Ольга Слесарева рассказала, что уже с сегодняшнего дня дети начали учиться, для них организованы занятия, ознакомительные экскурсии. Для самых маленьких весь день работает игровая комната. Для взрослых открыта библиотека, скоро будут спортивные тренажёры. Запланированы и праздники, и концерты, уже на этой неделе будут отмечать Масленицу.

Следом депутаты посетили пункт временного пребывания, расположенный на территории лагеря «Космос-2» в Красноярском районе. Этот пункт курируют Юлия Хаджиева и Евгений Чудаев. В «Космосе-2» разместили 107 переселенцев, из которых 45 детей. Депутаты привезли одежду, обувь – именно то, что требовалось по списку, составленному по потребностям.

28 февраля депутаты областного парламента посетили два пункта временного пребывания, где разместились переселенцы из ДНР и ЛНР, прибывшие в Самару 25 февраляЗаместитель председателя комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Юлия Хаджиева поделилась: «Мы взяли на себя важное обязательство курировать пребывание в Самарской области вынужденных переселенцев. Сейчас нужно помочь людям освоиться, обеспечить комфортные бытовые условия. Мы понимаем, что в сегодняшних тяжелых условиях необходимость помогать друг другу, сохранять человеческие отношения – это самое главное. Депутаты и дальше будут делать всё необходимое для этого».