Туристка из Тольятти Жигулина Анастасия, 1981 г.р., погибла во время восхождения на Эльбрус. Как передает “КП-Ставрополь”, группа из 19 человек запросила помощи у МЧС. Скорее всего в проблеме виноваты плохие погодные условия. По предварительным данным, группу мог бросить гид, с которым они совершали подъем. Всего погибло 5 человек.

Как выяснили журналисты КП-Самара, среди пострадавших туристок – жительница Тольятти, сотрудница одного из промышленных предприятий города Анастасия Жигулина. Ее имя есть в списке группы, которая отправилась в поход. Знакомые пока ничего не знают о ЧП, но подтвердили, что в свой отпуск женщина отправилась в путешествие. Она мечтала встретить 40-летний юбилей в таком приключении.

Спасти удалось 14 человек.