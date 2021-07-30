К Новому году – праздничное убранство: Самару продолжают декорировать иллюминационными инсталляциями, особое внимание уделяя новым и комплексно благоустроенным общественным пространствам. Так, сегодня специалисты муниципального предприятия «Самарагорсвет» приступили к основным работам на площадке, расположенной возле филиала Третьяковской галереи и Сада баланса. После сборки каркаса закупленной недавно конструкции монтажные бригады занимаются крепежом елочных веток, и со дня на день эта красавица будет пушистой сверху донизу. Но уже сейчас прохожие и местные жители восхищаются ее масштабами: высота – 16 метров, диаметр в нижней части конструкции – 6 метров. В период праздников елка будет соседствовать с настоящими хвойными деревьями.

«Впервые у нас тут такую елку ставят. Раньше ходили на проспект Ленина иллюминацией любоваться, а теперь она будет сиять совсем рядом, – делится впечатлениями житель дома № 139 по улице Ново-Садовой Лариса Жарова. – Еще работы не завершились, но настроение уже новогоднее, даже снежок сегодня был».

Со всем объемом работ в данной локации электромонтеры обещают справиться к концу недели. Каждая ветка озарится яркими огнями.

«Работа кропотливая. Элементы нужно вставить, затем развернуть и распушить ветки. Причем каждая будет как гирлянда. На четыре ветки – один разъем, то есть каждые 4 ветки нужно отдельно подключать к контроллеру, – поясняет главный инженер МП «Самарагорсвет» Владислав Бобунов. – Глянцевые и матовые разноцветные шары разного диаметра сейчас на складе, еще ждут своего часа, чтобы сделать эту елку более эффектной».

Учитывая размеры инсталляции и то, что площадка открытая и здесь бывает ветрено, рабочие позаботились о пригрузе – специальных блоков заготовили даже больше, чем рекомендует завод-изготовитель. Так что елку установят надежно.

Предусмотрено и специальное ограждение, чтобы горожане не подходили слишком близко – конструкция будет находиться под напряжением. Включение и выключение – синхронно с обычным уличным освещением.

Всего на сегодняшний день предприятие украсило город на 80% , осталось завершить монтаж иллюминации в историческом центре Самары.