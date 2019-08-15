Серия мастер-классов по преподаванию национальных языков пройдет в декабре в Геленджике, Самаре и Челябинске под эгидой Министерства просвещения РФ.

Более 50 педагогов, научных работников и представителей органов власти субъектов РФ в области образования примут участие в межрегиональном мастер-классе «Лучшие педагогические практики преподавания родных языков народов России», который пройдет 13 декабря в Геленджике на базе школы № 2 им. Адмирала Ушакова.

Участники обсудят актуальные формы и методики изучения родных языков в Краснодарском крае, методические особенности преподавания родного языка, лучшие педагоги проведут мастер-классы для своих коллег.

16 декабря аналогичное мероприятие состоится в Самарском филиале «Московского городского педагогического университета». Там планируется провести мастер-классы на темы: «Вокальное искусство как фактор сохранения духовной культуры национально-культурных автономий” (на примере воспитания армянских детей СРОО «Армянская община»)», «Родной язык как основа национальной культуры» (на примере изучения татарского языка), «Современные образовательные технологии на уроках по ивриту», «Театрализация как средство развития творческих способностей, обучающихся во внеурочной деятельности».

На встречах коллег речь пойдет и о приобщении школьников к языковой культуре своего народа через народные сказки и песни, об особенностях изучения языков детьми мигрантов и о многом другом.

17 декабря 2019 года в Челябинске на базе «Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования» пройдет третий этап образовательной серии по преподаванию родных языков народов России, в котором также планируется участие более 50 человек.

Вниманию участников всех мастер-классов будет представлен новый образовательный ресурс – Банк педагогических практик преподавания родных языков. Банкпрактик.рф – портал со свободным доступом к авторским разработкам педагогов, созданный при поддержке Минпросвещения РФ, который станет базой знаний для учителей и позволит им делиться наработками и обмениваться опытом.

По итогам проведения мастер-классов участники получат соответствующие сертификаты.