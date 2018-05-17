Автором зажигательного танца стал кумир молодежи – певец ЮрКисс, который представил свою новую песню «Лишь она» на фестивале «Звезды Русского Радио» в Крокус Сити Холл. Публика приняла «на ура» выступление молодого артиста, но больше всего зрителям запомнился оригинальный танец певца, который уже набрал больше 1 000 000 просмотров на YouTube.

Позже свой музыкальный номер артист исполнил в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, куда ЮрКисс вместе с коллегами по сцене приехал поддержать конкурсантку «Евровидения» Юлию Самойлову. Через несколько дней в Интернете появился видеоролик, где несколько десятков юных танцоров копируют фирменные движения своего кумира (https://youtu.be/6FPeyESutd8). Всего за несколько часов ролик набрал почти полмиллиона просмотров, и около сотни восторженных комментариев. Сам артист, разумеется, не оставил видео без внимания и разместил его на своей страничке в социальной сети.

В последнее время танцевальные видео набирают большую популярность у пользователей Интернета, как это было, например, с «танцующим миллионером».